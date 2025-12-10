一覺醒來 澳洲16歲以下禁用社群媒體！全球首例

圖／達志影像路透社

12月10日凌晨0點起，澳洲已是全球第一個禁止16歲以下孩童，使用社群媒體平台的國家，10個最大平台，包括Meta的FB、IG、Threads等，統統無法使用。澳洲總理艾班尼斯表示，這對當地人而言無疑是驕傲的一天。目前，平台面臨2個選項，禁止使用，或者最高新臺幣10億元罰款，所有平台都選擇前者。繼澳洲之後，丹麥有望是第二個禁止的國家。

澳洲總理 艾班尼斯（Anthony Albanese）：「這是全球領先的。這對澳洲人而言，無疑是驕傲的一天。」

廣告 廣告

澳洲開全球第一槍，12月10日凌晨0點起，全面禁止16歲以下孩童使用社群媒體平台。澳洲一百萬名孩童，一覺醒來，會發現10個最大平台，包括Meta的FB、IG、Threads、SnapChat、YT、TikTok、Kick、Reddit、Twitch和X，統統不能使用。

大家長艾班尼斯，有話想對本月稍晚就放暑假的他們說。

澳洲總理 艾班尼斯：「開始一項新的運動，學一項新的樂器，或翻一翻被你擱置在角落一段時間的那一本書。還有最重要的，和你的朋友、家人，享受優質時間，面對面的。」

這項禁令，標誌著1年來，有關任何國家能否實際阻止孩童使用社群媒體平台的辯論，告一段落。一直以來，各國都在討論，平台和它們令人上癮的演算法，會對孩童的心理健康，存有潛在負面影響。因此，當前中間偏左的澳洲政府，從科技巨頭們手中奪權，還給家庭。

平台只有2個選項，禁止孩童使用，或者面臨最高4950萬澳幣，約新臺幣10億元的罰款。

澳洲通訊部長 威爾斯（Anika Wells）：「電子安全委員辦公室，將觀察他們的遷徙並做出回應。如果LinkedIn，化作16歲以下孩童秘密的線上空間，我也會毫不猶豫，把它加入禁令清單。」

如何判斷是否16歲以下？所有平台，都將透過線上活動，推測使用者的年齡，或看使用者的自拍照，估算年齡；並且，還會核對使用者上傳的身份證件和連結的銀行帳戶資料。各界對這項新規的反應不一。

Meta表示，這會適得其反，讓青少年和兒童轉向監管較少的平台或APP，更不安全。澳洲家長則有支持、懷疑和反對的。

澳洲家長 艾特金斯（Will Atkins）：「我覺得政府正在做的，正是回到公共利益。」

澳洲家長 安塔拉基（ Dominique Antarakis）：「它是一概而論的決定，並沒有考量到細微差別、變數和每個個體的情況。」

澳洲家長 費南德茲（Rebecca Fernandez）：「我覺得它把孩童從社群剝離。」

而當事者澳洲孩童中，一樣有支持和反對的。反對者中，2名15歲人士，已連同一個自由倡導團體Digital Freedom Project，把政府告上最高法院，主張侵犯憲法保障的言論自由權利。這個訴訟，預計2026年開審。

原告 瓊斯（Noah Jones）：「這剝奪我們一直以來和世界溝通的管道。這是現代社會，這是社群媒體。」

原告 內蘭德（Macy Neyland）：「我們失去聯繫，也失去民主。這個法律宣示，16歲起才有民主，但這是居高臨下且不正確的。」

目前，從美國到丹麥到挪威到紐西蘭再到馬來西亞，世界各國，都在觀望澳洲開的這個先河，能否真的起到作用。特別是美國充斥著「+1」呼籲。

曾任美國總統歐巴馬（Barack Obama）白宮幕僚長 易曼紐（Rahm Emanuel）：「今天，我呼籲美國效仿，產出一個自己的計畫。」

但其實在美國部分州，已有各自的社群媒體法律。

CNN科技記者 Clare Duffy：「內布拉斯加州今年通過法律，要求社群媒體平台，驗證用戶年齡，以及未成年人註冊帳號要得到父母同意。猶他州、德州和路易斯安那州，要求APP商店，驗證用戶年齡，和新下載要得到父母同意。而紐約州，正禁止被稱作『上癮』的社群媒體內容。佛州，全面禁止14歲以下孩童使用社群媒體，15歲者要得到父母同意。」

目前，繼澳洲，丹麥有望是全球第二。丹麥政府提出即將禁止15歲以下孩童使用社群媒體平台，其中，經過專門評估，部分家長能允許小孩，13歲開始使用平台。這個提案，預計2026年中旬，簽署法律並上路。

丹麥數位事務部長 歐森（Caroline Stage Olsen）：「近50%的10歲以下孩童，在社群媒體平台，擁有至少一個社群媒體帳號。而13歲以下孩童，98%幾乎都有。因此，我們需採取一些政治行動。」

丹麥政府，也預計明年8月開始，在公立學校推出這個禁令。其中，智慧型手機、有上網功能的電子產品都不能使用，唯一能出現在校園內的，僅教育用的電腦和平板電腦。北歐五國中，不只丹麥，鄰國瑞典也預計明年8月起實施同個規定。而在挪威，今年96%小學和64%中學，制定手機使用規範。在芬蘭，今年8月起，已開始禁止中小學生，校內使用手機。

更多 TVBS 報導

移民局突襲唐人街 準紐約市長教戰 APP開發者告政府

川普批索馬利亞移民「垃圾」 美停19國移民申請

川普健康亮紅燈？接受MRI檢查 官方活動減39%

社媒年齡門檻將上調！歐洲議會推新規防沉迷 澳強刪兒少帳號

