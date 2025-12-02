一覺醒來「郵局帳戶」被凍結 釣出一串苦主 內行給解方

有網友分享自己半年沒使用郵局帳戶，沒想到因此被鎖。示意圖，非事發郵局。（Shutterstock／達志）

不少金融機構為配合政府的打詐政策，加強對帳戶的監控，不過也引來許多人抱怨帳戶無故被凍結的亂象。一位網友表示，因網拍交易而提供郵局帳戶給買家供匯款，沒想到一覺醒來，買家表示無法匯款，才發現半年未用的帳戶被凍結了，貼文引來一票苦主現身抱怨，直呼擾民，有人表示，曾被櫃員建議帳戶不要靜止超過半年，否則容易被鎖。

一位網友在Dcard發文，表示日前在臉書網拍交易，提供郵局帳戶給買方匯款，沒想到對方卻反映無法匯款，打開郵局App才發現帳戶被凍結，令他相當不解，帳戶只是半年沒有使用，為何就被鎖定。

廣告 廣告

第二次更難解凍

原PO指出，後來去郵局想解凍帳戶，櫃台人員詢問他為何突然要使用、使用的目的為何，表示解凍需要備註原因，對方也提醒他，第一次凍結恢復帳戶很容易，但如果之後仍長期不使用再被凍結，要解鎖就會很麻煩。因櫃檯人員無法明確跟他說明「長期」的時間是多久，原PO便決定放棄解凍，把郵局App刪除。

帳戶靜止不要超過半年

貼文引發熱議，不少苦主也遇過類似經驗，「多年未用的郵局帳戶被鎖住無法匯款，櫃台人員也建議半年內要存錢一次，打詐政策好爛，有夠擾民」、「查自己的原來也被鎖了，無奈到笑出來」、「這次回台灣順便換新的金融卡，櫃員知道我住國外，特別提醒我帳戶不要靜止超過半年，不然會被鎖」、「我已把郵局全部錢提出來 ，永久不用郵局」。

一位櫃員也留言指出，帳戶若半年沒有流動，如存錢、領錢、轉帳，電腦會認定你沒有要使用該帳戶，就會控管住，且不只郵局會這樣，若解開後超過半年沒用，一樣會被鎖起來，建議等真的要用時再解開。

更多中時新聞網報導

NBA》暴龍強勢崛起 雷霆湖人連勝不止

護理無照行醫 麻醉致死訴訟多

登山健行小心 三高族群先循序暖身