覺醒的力量！被問「勝選引發安保疑慮」 小泉連環反問、記者數度語塞

日本防衛大臣小泉進次郎。路透社資料照



據日本媒體今天（2/10）報導，日本自民黨在眾議院選舉大勝，防衛大臣小泉進次郎今天出席記者會，有記者詢問政權基礎鞏固後，是否會引發安保方面的疑慮，小泉連續反問記者，難道選輸就沒有安保疑慮，讓對方語塞，答不出來。上任防衛大臣後，屢次被網友稱讚「覺醒」的小泉，再度展現他的論述功力。

據《產經新聞》與TBS電視台報導，日本自民黨在眾議院選舉大獲全勝，防衛大臣小泉進次郎今天出席選後首次記者會，一名記者詢問，這次選舉結果大幅強化執政聯盟的政權基礎，是否會影響未來日本與中國的關係，進而引發安全保障方面的疑慮。

小泉反問記者：「為什麼強化政權基礎，會導致安全保障方面的疑慮」，記者似乎沒料到小泉會突然反問，語塞說道：「雙方可能會有強硬對抗」，話還沒說完，小泉再度追問：「如果這樣的話，是指如果選輸了，就不會有安全方面的疑慮嗎？」記者連忙回應：「啊，不是、不是，不是這個意思。」

小泉強調：「我們的基本立場，就是日本作為一個民主國家，執政黨在選舉時向選民說明強化安保、改善自衛隊待遇等政策，並獲得強力支持，將這與安全疑慮連結在一起，我個人難以理解。」

現場另一名記者則質疑，高市的安保政策沒有明確具體內容，對此，小泉反駁：「我們已經說明安全保障的核心論點，也在選舉過程中，不斷進行說明，提出自衛隊待遇改善等具體政策，也獲得選民的信任。」

小泉暗批中國：「我就不點名是哪個國家，有的國家連民主制度都沒有，當然也沒有選舉，這個國家公開的軍事預算，與日本相比，其透明性存在非常大的疑慮」、「日本是以非常誠實、審慎的程序，推動安全保障政策，且向國家社會作出充分說明。」

小泉上任防衛大臣3個多月以來，多次以有力論點，辯護高市的安保政策，對比他上任前數次內容空洞的發言，讓網友們稱讚，小泉開始負責安保議題後，真的「覺醒了」。

