覺醒青鳥？藍白彈劾賴清德 最新民調！竟有13%綠粉也認同

行政院長卓榮泰日前宣布不副署立法院三讀通過的財劃法修正案，國民黨、民眾黨立委對卓榮泰提出彈劾，並且也對總統賴清德提案彈劾。根據最新民調顯示，40.1%受訪者表示認同，45.1%表示不認同，進一步從政黨傾向來看，民進黨支持者中竟有13.6%認同彈劾賴清德。

總統賴清德遭藍白立委提案彈劾。（圖／總統府）

根據《震傳媒》公布最新民調，詢問「行政院長卓榮泰不副署立法院通過的《財劃法》，在野黨要提案彈劾總統賴清德，請問您認不認同這項作法？」，結果顯示，非常認同23.7%、還算認同16.4%、不太認同19.9%、非常不認同25.2%、無明確意見14.8%。整體來說，有40.1%民眾認同彈劾、45.1%表示不認同。

彈劾賴清德民調。（圖／擷取自震傳媒）

交叉分析中發現，民進黨支持者中，13.6%認同、78.4%不認同；國民黨支持者中69.2%認同、20.8%不認同；民眾黨支持者中78.0%認同、20.0%不認同；至於不偏政黨者，31.1%認同、34.5%不認同、34.5%無意見。

民進黨支持者中竟有13.6%認同彈劾賴清德。（圖／擷取自震傳媒）

本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年12月21日至12月23日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,077人（加權前家戶536份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

