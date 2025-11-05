觀世音菩薩出家紀念日 安平觀音亭平安福宴席開二七０桌

安平觀音於觀世音菩薩聖誕日、成道日及出家日均辦理平安祈福並宴請信徒，十一月八日觀世音出家日將開二七０桌平安宴。(資料照片)

記者王勗／台南報導

農曆九月十九日是觀世音菩薩出家紀念日，為祝賀吉日、回饋信眾，台南安平觀音亭也將於同日國曆十一月八日辦理團拜，同時開辦二七０桌平安宴，款待十方香客及在地民眾，祈求國泰民安、風調雨順同時，也祝願百姓健康平安。

觀世音菩薩台灣重要信仰，相傳觀世音能夠聽聞人世苦難、尋聲救苦，慈悲為懷的觀世音也是老幼百姓的守護神，能回應信徒祈求平安、綿延、轉運等願望。每年觀世音菩薩有三大吉日，包括聖誕日（二月十九）、成道日（六月十九）及出家日（九月十九），每逢以上三吉日，均是信眾祈願的好日子。

農曆九月十九日相傳是觀世音菩薩放下俗世、出家渡眾生的日子，其意義非凡，也是正能量勃發的時機，是誠心祈願轉運、姻緣的好機會。安平觀音亭表示，十一月八日因應觀世音出家日，將邀請台南民眾共同團拜，當日觀音亭子時起鼓、誦經，祈求國泰民安、風調雨順。

同日中午也將整備素齋招待信徒，本次席開二七０桌，預計於十二時廿分準時開席，歡迎信徒共嚐壽筵，希望市民都能在觀世音菩薩保佑下闔家平安、事事如意。