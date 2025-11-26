觀光也要「美國優先」 外國旅客訪美11處國家公園明年起加收100美元門票

美國政府近日再拍板國家公園新政策，未來外國旅客造訪大峽谷、黃石公園、優勝美地等熱門國家公園，將額外付費。圖為美國總統川普。 圖：翻攝自 NEXTA X 帳號（資料照）

[Newtalk新聞] 美國的國家公園也要落實「美國優先」政策，未來外國旅客造訪大峽谷、黃石公園、優勝美地等熱門國家公園將要額外付費了。據外媒報導，美國內政部昨（25）日宣布，自 2026 年一月起，非美國籍旅客進入 11 處最受歡迎的國家公園，須另加收 100 美元（約新台幣 2,400 元）費用。

《BBC》報導指出，除了單次入園費調漲外，美國內政部也拍板將外國旅客的「年度通行證」售價大幅提高。未來非居民年票費用將超過 250 美元，而美國公民與永久居民仍維持 80 美元不變。

內政部解釋，這項調整是為了「優先照顧美國家庭」，確保長期以納稅金支撐國家公園系統的美國民眾，能以較低成本繼續使用公共資源；同時也要求國際旅客「分擔合理維護成本」。內政部長柏格姆（Doug Burgum）強調，這不僅是收費調整，更是維護國家公園永續的重要財源。

新費率將在 2026 年初正式上路，據報導，屆時也將同步啟用升級版線上預約系統，改善機車族進出公園的通行環境。與此同時，官方也公布，2026 年將設有 8 天「美國籍當地遊客免門票」的愛國紀念日，包括國殤日、獨立日與退伍軍人節等。

據報導指出，這項調整，是根據川普今年七月簽署的行政命令所延伸的政策內容，白宮當時指出，對海外旅客調升門票，有助為國家公園的保育與設施整建挹注經費。不過，這項說法也遭到部分環保團體質疑，因為同一時間，川普政府正規劃削減國家公園管理單位的整體預算。

近年來，美國國家公園觀光人潮持續攀升，去年全美國家公園遊客人次突破 3.31 億，創下歷史新高，較前一年增加至少 600 萬人次；最受歡迎的國家公園包括：佛羅里達州的大沼澤地國家公園（Everglades）、加州的優勝美地國家公園（Yosemite）及科羅拉多州的落磯山脈國家公園。

