觀光亮點限定優惠拚國旅，免費入園、活動體驗、住宿餐飲各項折扣優惠一次看！｜【旅遊省錢術】

交通部觀光署日前公布第2屆「觀光亮點獎」獲獎名單，為慶祝獲得這份殊榮，各獲獎亮點紛紛推出精彩超值促銷優惠，好康橫跨住宿、購物、餐飲、入園、體驗、社群活動等各類別，各亮點以最超值的優惠，深度體驗觀光亮點的多元魅力。

「觀光亮點獎」限定優惠活動

本次「觀光亮點獎」優惠活動中，不僅有機會將價值新臺幣16,000元的遊程帶回家，更有機會透過集章活動抽中黃金及最新iPhone手機。

觀光亮點限定優惠（圖片來源：交通部觀光署）

1.【免費入園、體驗折扣優惠】：

◆國立自然科學博物館：115年全年度每週五下午14:00～17:00展示場免費參觀。

◆國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區：12月限定優惠，於每週五、六、日、一，宜蘭縣民持證即可免費入園並享多項好康。

2.【特色活動優惠】：

◆井仔腳瓦盤鹽田：即日起至115/3/10參加「北門王爺藝饗節」集章遊活動，只要集滿六宮印章，就有機會抽黃金、iPhone17手機等好禮。

◆玉山國家公園南安遊客中心及瓦拉米步道：114/12/1起，以電輔車或腳踏車抵達南安遊客中心者，即可現場兌換玉山國家公園好禮（玉山摺疊扇1個、玉山摺疊帽或登山裝備款魔術頭巾(二選一)），含共乘幼童，每人皆可領取。

◆七美嶼：結合「2025冬遊澎湖優惠大放送」，提供500元消費券與刮刮樂活動，並開放免費參觀澎湖10大文化場館，及享有澎湖好行3條郵輪式免費搭乘。

3.【社群互動及體驗活動優惠】：

◆二延平步道：即日起前往二延平步道，與台灣好行特色公車亭合影，並將照片上傳至Google地標或FB打卡，即可至「仙井咖啡館」兌換限量咖啡掛耳包乙份。

◆陳景蘭洋樓：即日起至115/12/31，凡至陳景蘭洋樓拍照打卡上傳至FB 或IG等社群，即可憑截圖享陳景蘭洋樓咖啡折價30元。

4.【購物折扣及旅宿套裝方案優惠】：

◆北投溫泉：即日起至114/12/30【水美溫泉會館】住宿優惠5,000+10%起。

◆武陵農場：114/12/1至115/1/23祭出自產農特產品9折優惠及「楓紅梅香三天兩夜」限定行程（雙人6,000元起）。

◆清境農場：114/12/1至114/12/31凡於清境國民賓館特產部消費滿499元，即可獲得台灣菸酒碗裝泡麵乙份。

◆阿里山林業暨鐵道園區：即日起至114/12/7前往嘉義縣指定區域景點消費滿499元，就有機會於12/6、12/7部落旅遊節活動抽中價值16,000遊程。

◆大港橋：即日起至114/12/31至棧貳庫或大港倉，購買大港橋小夜燈/高港大托特包享9折優惠。

◆曾文水庫漂流木提琴村：即日起至115/03/31，2天1夜一泊三食小旅行限定優惠平日$4,390/人起。

◆日月潭月牙灣：即日起至115/12/31官網活動行程9折優惠。

◆後浦十六藝文特區：即日起至114/12/31特區內各商家推出回饋感恩方案，多達20間好康優惠。

◆金酒公司經武酒窖：即日起至115/2/28 凡於活動期間購票參觀經武酒窖，即可免費獲贈精釀8度金門啤酒一瓶。

◆金湖休閒農業區：即日起至115/6/30

魅力農店消費滿千85折優惠

酒烤烏魚子體驗 優惠價$250元/人

好蝦冏男社撈蝦事體驗 優惠價$250元/人

