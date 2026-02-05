觀光公害！ 富士山「最紅景點」櫻花祭停辦

日本山梨縣的「新倉山淺間公園」，可以同時把富士山、五重塔及滿開櫻花收入鏡頭。（圖／翻攝自Googlemap）





計畫過年到日本旅遊的人注意了，日本山梨縣的「新倉山淺間公園」不但可以同時把富士山、五重塔及滿開櫻花收入鏡頭，也深受外國遊客喜愛。當地已舉辦10年的櫻花祭活動，今年卻突然宣布不辦了！原來是有過多遊客湧入亂象頻傳，不只交通阻塞，甚至有人闖進民宅庭院當眾便溺，讓居民不堪其擾。

粉嫩櫻花開滿枝頭，日本櫻花祭即將來臨，許多人慕名到訪，還會在樹下野餐，而網紅知名美景山梨縣新倉山淺間公園，能一次將富士山五重塔，及滿開櫻花收入鏡頭，真的美翻了，但當地卻在最近拋出震撼彈。

朝日電視記者：「該公園於2016年起，每年四月舉辦的櫻花祭，當地政府決定今年不舉辦。」美景背後卻是居民抱怨連連，因為觀光公害，讓他們噩夢不斷。

日本記者：「外國遊客爆量，導致交通阻塞日益嚴重，一般民宅遭非法闖入，還因遊客占用道路，阻礙學童上學路線等問題層出不窮。」

去年18天活動，就湧入21萬人，單日遊客突破1萬人，許多遊客為登上觀景台排隊一到三小時，狹窄步道被擠得水洩不通，當地長期交通阻塞，還有遊客擅自拉開民宅大門上廁所，甚至連庭院都成便溺場所，還有人亂丟菸蒂租賃車亂停，當地人不勝其擾，也讓當地決定在建立管理機制，或完善收費機制前，不會重啟櫻花祭。

春天來了！山梨400年枝垂櫻開花 東京估4/1滿開

