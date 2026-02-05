觀光公害！ 富士山「最紅景點」櫻花祭停辦
計畫過年到日本旅遊的人注意了，日本山梨縣的「新倉山淺間公園」不但可以同時把富士山、五重塔及滿開櫻花收入鏡頭，也深受外國遊客喜愛。當地已舉辦10年的櫻花祭活動，今年卻突然宣布不辦了！原來是有過多遊客湧入亂象頻傳，不只交通阻塞，甚至有人闖進民宅庭院當眾便溺，讓居民不堪其擾。
粉嫩櫻花開滿枝頭，日本櫻花祭即將來臨，許多人慕名到訪，還會在樹下野餐，而網紅知名美景山梨縣新倉山淺間公園，能一次將富士山五重塔，及滿開櫻花收入鏡頭，真的美翻了，但當地卻在最近拋出震撼彈。
朝日電視記者：「該公園於2016年起，每年四月舉辦的櫻花祭，當地政府決定今年不舉辦。」美景背後卻是居民抱怨連連，因為觀光公害，讓他們噩夢不斷。
日本記者：「外國遊客爆量，導致交通阻塞日益嚴重，一般民宅遭非法闖入，還因遊客占用道路，阻礙學童上學路線等問題層出不窮。」
去年18天活動，就湧入21萬人，單日遊客突破1萬人，許多遊客為登上觀景台排隊一到三小時，狹窄步道被擠得水洩不通，當地長期交通阻塞，還有遊客擅自拉開民宅大門上廁所，甚至連庭院都成便溺場所，還有人亂丟菸蒂租賃車亂停，當地人不勝其擾，也讓當地決定在建立管理機制，或完善收費機制前，不會重啟櫻花祭。
更多東森新聞報導
日本山林大火！火舌逼村150公尺 居民急撤避難所
富士山黑幕架設才1個月 遭「人為撕開」現10cm裂縫
春天來了！山梨400年枝垂櫻開花 東京估4/1滿開
其他人也在看
中國「人肉鴛鴦鍋溫泉」 外國客大讚：特別舒服
近日外國遊客開箱中國哈爾濱溫泉旅館引發熱烈討論，只見裡面有以麻辣鍋為主題的溫泉，一邊泡滿辣椒、一邊泡滿蔬菜，還有水晶寶寶浴、室外雪地浴等。事後該遊客拍影片PO網分享，表示泡得很舒服，而且只要28美元（約新台幣880元）絕對是他去過最喜歡的SPA。網友們看到後，紛紛驚呼「看起來像人肉湯」、「多麼有趣」。
遊天送埤車站遭石砸車！ 遊客控居民「管太多」
遊天送埤車站遭石砸車！ 遊客控居民「管太多」
立春了！彰市八卦山百米長七彩九重葛大爆發 宛如彩色瀑布
美炸！彰化市八卦山禾家牧場附近水月台路的七彩九重葛，在今天（4日）立春節氣中迎來大爆發，長達上百公尺的花牆，放眼望去至少有5、6種繽紛花色，沿著高牆垂墜，有如彩色瀑布傾瀉而下，又像披上彩色圍巾，吸引遊客拍照打卡直呼「太夢幻」，即日起到2月中旬最美，遊客要拍花可得把握機會。
阿里山、日月潭5天4夜「1人團費噴5萬」！網見1細節秒懂：真的不夠有錢
生活中心／綜合報導選擇海外旅遊或國內旅遊各有不同優缺點，近期燃料相關費用下降，不少機票專家都預告飛國外走走看看的成本將會再度向下調整，不過也有獨愛國內行程的旅客選擇留在台灣，近日就有一名網友曬出一套旅遊行程一路從九份、日月潭，玩到阿里山等地的報價超過5萬，讓他忍不住驚呼「太扯」，不過相關文章在網路曝光之後，也讓許多眼尖網友點出「這關鍵」讓整套行程價格「變合理了」，不同立場民眾在網路掀起熱烈討論。
4/3啟程！台鐵山嵐號「台南-彰化」全新路線
[NOWnews今日新聞]台鐵公司和雄獅旅行社共同營運的觀光列車「山嵐號」，即將推出「台南-彰化」全新路線，預計4月3日啟程。台鐵表示，「山嵐號」全新路線串聯南部平原與中部山城聚落，沿線景觀從廣闊農田...
羅馬噴泉新規上路 遊客顧荷包「空投硬幣」
[NOWnews今日新聞]位於義大利羅馬的許願池「特雷維噴泉」（TreviFountain）一直以來是當地十分著名的景點，不過由於人潮眾多，羅馬市政府推出新規定，想要近距離往噴泉投幣許願得支付2歐元（...
重建完成！農曆春節將至 太魯閣「綠水步道」今起部分開放
即時中心／林耿郁報導前（2024）年4月3日強震，太魯閣多處受損、封閉修繕，如今再傳好消息：位於中橫沿線的「綠水合流步道區」修復完成，包含綠水展示館及部分步道路段，自即（4）日起重新對民眾開放，象徵重建工作再向前邁進一步。
櫻花、李花爭艷「紅白大戰」 遊客搶拍夢幻場景
過年走春賞花，可以到南投信義草坪頭，群櫻綻放很熱鬧，不只櫻花、還有雪白的李花爭艷、今年因為低溫少雨，花況目前綻放7成，之後還有其他品種接力開花，花季持續至3月1日，再來還有八重櫻、吉野櫻接力綻放，預估花期延續到3月中。
桃機下週六迎出境尖峰 旅客3小時前到機場
[NOWnews今日新聞]今（115）年春節及228和平紀念日疏運期間為2月13日至3月2日，共計18天。桃機公司表示，出境尖峰日為2月13日、2月14日、2月15日（小年夜），入境尖峰日為2月20日...
草嶺石壁櫻花季2/17開跑 2萬株春節連假爆開
古坑草嶺石壁櫻花季2月17日至3月1日登場，春節連假是最佳賞花時間，草嶺村長陳兵通說，從目前花苞狀況預料今年花況很不錯。雲林縣交通工務局長汪令堯表示，今年首度在斗六火車站規劃「預約制賞櫻接駁專車」直達石壁，歡迎民眾多利用，不用擔心塞車及找停車位。
春季去韓國旅遊CP值高！各國「合理團費」曝
[NOWnews今日新聞]中華民國旅行業品質保障協會今（4）日公布2026年第二季4月至6月各線旅行團合理參考價格，日本線因航空機位供給充足，整體團費較去年同期下修約10%。其中北海道、東北地區較上季...
出國前快檢查！護照空白頁、蓋錯章恐「無法出境」
出國前快檢查！護照空白頁、蓋錯章恐「無法出境」
北海道札幌圓山公園周邊散策！經典浪漫賞櫻景點與美術館、文青小店推薦
北海道,札幌,圓山公園,圓山茶寮,咖啡館,文青,三岸好太郎美術館,一日遊,攻略,墨刻圖書,旅遊書,BT21位在札幌市區的圓山公園，是許多當地居民日常散步、跑步、享受綠意的生活公園，而在春季櫻花綻放時，這裡更會搖身成為北海道相當有人氣的賞櫻勝地。粉嫩花海沿著步道綿延，無論是拍照、野餐，或只是靜靜坐著欣賞花景，都能讓人感受到札幌獨有的輕盈悠閒氛圍。公園周邊也有許多值得順遊的小景點，其中包括以色彩鮮明畫風聞名的三岸好太郎美術館，呈現札幌在地藝術能量。此外，圓山茶寮等咖啡與甜點小店散落在街巷中，旅人可以在散策途中停下腳步，品嚐一杯咖啡或甜品，讓旅程節奏慢下來，體驗札幌最迷人的日常風景。
台灣虎航開闢台中沖繩航線！單程1599元起 搶票時間曝
為了提供中部旅客更契合市場需求的旅遊選擇，台灣虎航今(4)日宣布將航網優化，將原有台中-澳門航線的運能資源轉為投入開拓沖繩航線，且將於明(5)日正式於官網進行開賣。
2026和平島地質公園雙優惠 基隆市民免費同行親友享半價、平日銀髮族買一送一！｜【旅遊省錢術】
基隆在2026年正式踏入400週年，為了迎接「基隆400」這個重要時刻，和平島地質公園於2026年開春祭出兩大重磅優惠：「基隆市民本人免費、同行親友半票優惠」以及平日「銀髮慢旅買一送一」。除了超殺優惠，也規劃了一條最內行的走春動線，把基隆必去的古蹟和網美景點一次打包，最後來到和平島享受海景，跟著玩絕對不踩雷！
「新東方快車」2026年5/4日首航 陸上「頂級郵輪」一票難求 新疆暮春初夏賞花浪漫遊首選
圖：新東方快車套房「璽悅金鑽」。(圖/巨匠旅遊提供) 【記者張嘉誠／綜合報導】 經過40年淬鍊，新疆鐵路局再度 […]
陽明山花季2/5起開張 交管搭車攻略一次看
陽明山花季展期長達39天規畫例假日交通管制與動線調整(圖/台北市政府 提供)
春節玩南投免塞車！交通攻略曝光 清境、日月潭避堵時段出爐
南投是觀光大縣，同時也是每年春節的塞車熱點。公路局針對易壅塞的清境、日月潭、草坪頭、紫南宮等路段提出避堵時段，並鼓勵民眾搭乘大眾運輸，祭出多項優惠措施；搭乘國道客運路線並搭配 TPASS 2.0 常客優惠，最高可享 42 折。
栽培多年「一炮而紅」 苗栗造橋談文火車站炮仗花步道盛情迎賓
不少民眾喜歡欣賞、拍攝宛如橘紅色瀑布垂掛護欄、牆邊的炮仗花，苗栗縣欣賞炮仗花景點向來以苗栗銅鑼炮仗花海公園名聞遐邇，不過，造橋鄉公所近年來打造談文社區，並結合既有的談文火車站成為「談文學」景點，鄉公所也在談文學步道上栽種炮仗花，今年大規模盛開約150公尺，造橋鄉長徐連斌表示，賞花期至少可至2月中旬，
智慧交通帶動觀光魅力 超人氣台中Go武陵賞櫻聯票全數完售
交通先導、觀光加值，今年武陵櫻花季熱度持續升溫，台中市政府交通局推出的「台中Go時數型套票×武陵櫻花季交通聯票」，自1月20日開放預購以來即引發搶購熱潮，限量席次已全數售罄。交通局表示，今年不論是假日熱門時段或平日場次皆迅速完售，結合交通服務與觀光體驗的一站式套票，深獲民眾肯定，成功帶動以大眾運輸為主軸的賞櫻新風潮。(見圖)交通局長葉昭甫指出，市府持續推動智慧交通，「台中Go」平台也全面升級，首度將市區公車、865區公車預約、梨山及武陵賞櫻接駁專車與武陵農場門票整合於同一平台，打造「一站式」購票服務，民眾只需透過手機即可完成交通與門票規劃，節省購票時間，不必自行安排行程，欣賞粉紅花海更加輕鬆便利。交通局說明，持有台中Go武陵賞櫻聯票的旅客，可於48小時內不限次數搭乘台中市 ...