「觀光公害」衝擊日本！出境稅恐漲3倍 遊客行為惹民怨

日本觀光人潮。（圖／ＡＩ生成）

秋冬旅遊旺季來臨，日本成為國人出國首選目的地，尤其北海道與東北地區因擁有獨特的天然景觀優勢，成為近期旅遊買氣與詢問度較高的地區。根據觀光署統計，今年上半年國人出國達914萬1262人次，超越疫情前水準創下新高，其中赴日旅客高達327.2萬人次居冠。然而，旅遊人潮雖帶來經濟效益振興觀光產業，卻也引發「觀光公害」等負面影響，日本政府正研議將出境稅從每人1000日圓提高至3000日圓，以應對相關問題。

日本面臨觀光公害問題。（圖／AI生成）

旅日台人洪先生表示，日本街道上一般不設置垃圾桶，導致部分不了解當地文化的觀光客可能隨意丟棄垃圾。此外，日本電車雖無明文規定禁止通話，但基本上不鼓勵乘客在車上講電話或大聲交談，然而部分不了解日本禮儀的觀光客可能會在公共交通工具上過於興奮而高聲談笑。遊客行為脫序與公共交通壅塞等問題被稱為「觀光公害」，遊客增多也帶來安全隱憂，甚至有部分鹿角頂撞等傷人事故是因遊客逗弄或過度靠近所致。

廣告 廣告

日本首相高市早苗曾在競選自民黨總裁時批評外國觀光客，她強調從外國來日本觀光卻傷害日本人重視的奈良鹿的行為是否太過火了，並指責外國觀光客擾亂日本治安。面對這些問題，日本確實正研議將2019年設立的出境稅從每人1000日圓（約台幣200多元）提高到3000日圓（約台幣600多元），並利用這筆財源加強應對觀光公害的措施。

日本研議提高出境稅。（圖／ＴＶＢＳ）

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽認為，針對觀光行為收取特定稅收是未來的潮流，因為觀光場域的維護需要大量人力、物力、設備，包括垃圾清運和水污染防治等都需要經費。他表示觀光客雖為當地帶來經濟效益，但也會對生活環境造成一定衝擊，因此收取相關費用有其必要性。

遊遊平台公關經理林昭君分析，雖然出境稅調漲尚未確定，但實際金額換算約為600多元台幣，對多數台灣旅客而言負擔並不明顯，預估長期來看不會對旅遊意願造成太大影響。然而，這項出境稅同樣適用於日本民眾，且新增稅收是否能真正達到預期效益，相關內容也需要更清楚揭露。

洪先生補充說明，觀光公害主要限於市區部分，許多郊區或非熱門觀光景點的地方政府仍希望吸引觀光客前來。他認為不能因部分景點的觀光客過多而認為整個日本都不歡迎觀光客，這是一種刻板印象。目前出境稅調漲政策尚未正式拍板，畢竟若要上路，必須先全面評估旅客感受與可能的產業衝擊，以免造成反效果。

更多 TVBS 報導

日本床蝨地圖曝光！ 連鎖APA飯店也上榜 驅蟲費恐轉嫁旅客

日機票價格直直落 北海道札幌6000元有找 遊客憂熊害

玩北海道注意 下雪前防「雪蟲」 公路「棕熊」出沒

日本秋刀魚大豐收！肥美多汁又便宜 漁獲量去年2倍

