觀光列車卡平交道害誤點 台鐵：司機員操作不慎

台北市 / 綜合報導

今(9)日上午台鐵一輛觀光列車，突然停在樹林俊英街的平交道上，導致樹林到板橋之間的列車，北上跟南下一度誤點，許多通勤族也因此受到影響，對此台鐵回應是因為，列車經過一段「無電區間」時，司機員操作不慎導致。實際上這段「無電區間」，是為了預防列車受到電力影響，導致設備受損，因此需要暫停切電。

台鐵觀光列車停在平交道上一動也不動，機車騎士看到這狀況只能迴轉，這導致9日上午樹林到板橋之間，北上及南下的列車都有誤點。廣播說：「樹林、板橋間故障影響，本列車目前在桃園站開車時間未定。」

由於正值上班尖峰時段，許多通勤族受到影響，有民眾從七堵上車原本要到台北車站，只能被迫在南港下車。乘客游先生說：「大概過5分鐘他就說，要開始在南港可以讓大家下車，只開一個門所以乘客都要往，7車的門去移動，會比較久。」

游先生表示他原本8點半左右就能抵達公司，當時他只能趕緊轉搭北捷，也有人急著上班卡在山佳將近一個小時，而看看台北車站月台上滿滿人潮。

對此台鐵回應當時列車，行駛在樹林、板橋間西線無電區間時，司機員依照規定降低車速，因為「操作不慎」導致列車停在無電區間沒有動力，台鐵指派救援車將列車推到板橋站，最後樹林到板橋間在8點57分恢復雙線行車，而所謂的無電區間就是指沒有通電的區域，會這麼設計是有原因。

影片片段說：「變電站提供的交流電，會有不同的相位電位差，如果列車直接進到不同的相位區，可能會讓電力跳開造成設備受損，因此不同的相位區，中間會設無電的『中性區間』，讓列車在經過時暫時切電，避免設備受損。」

因此司機員在經過無電區間時，得依照預切復這三個步驟，也就是準備切電 斷 電，最後復電來駕駛列車，這回駕駛為何會操作不慎，台鐵可得釐清避免相同情形再次上演。

