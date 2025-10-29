觀光列車海風號爆「高級烤箱烘抹布」 雄獅致歉解釋：已改善

觀光列車海風號被爆出使用烤箱烘抹布。（圖／TVBS）

台鐵與雄獅旅遊合作推出的全台首創甜點觀光列車「海風號」，因乘客拍到工作人員使用高級烤箱烘抹布而引發食安爭議。這列以夢幻馬卡龍色車廂和米其林等級下午茶為賣點的觀光列車，單程票價3600元、來回7200元，相當熱門。針對此事件，雄獅旅遊已致歉表示，照片中的擦拭布僅用於擦乾清洗後的杯具，使用後放入烤箱烘乾，烤箱也會再清洗消毒，並已立即改善作業流程。

台鐵和雄獅旅遊合作的「海風號」甜點觀光列車，因一張網路照片而引起熱烈討論。照片顯示工作人員在列車上使用高級烤箱烘抹布，引發乘客對食品安全的質疑。立法委員林國成對此表示強烈不滿，認為這是將食安問題當兒戲，並指出這樣的做法會損害台鐵海風號的聲譽。台鐵公司董事長鄭光遠則回應表示，這確實是不應該的行為，已經要求承商立即改進。

長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，這種做法可能會污染食材和其他食物，增加食物中毒的風險。對於此事件，雄獅旅遊解釋，照片中的擦拭布只用於擦乾清洗後的杯具，使用後放入烤箱烘乾，烤箱使用後會再清洗與消毒。雄獅強調，對於造成外界疑慮深感抱歉，已經立即改善作業流程，確保衛生安全。

家事達人楊賢英不建議使用烤箱烘抹布，她認為這樣做只是烤乾抹布，沒有意義。楊賢英指出，微波爐可以用來處理抹布，但條件是抹布必須是純布料的，不含金屬成分，否則不可使用。如果要用微波爐高溫殺菌，應先將抹布弄濕，放進盤子並蓋上蓋子，溫度設定800瓦，時間為2分鐘才安全。

楊賢英最推薦的方法是使用瓦斯爐和鍋子進行高溫殺菌。她建議在1000cc的水中加入約3匙的蘇打粉，然後將所有抹布放入煮約2至3分鐘並浸泡，她認為用高溫煮抹布最安全又方便。高級觀光列車上使用烤箱烘抹布不僅存在風險，也讓人觀感不佳。

