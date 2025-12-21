觀光勝地驚見男女當眾激戰！聲音響徹海灘 遊客看傻

泰國芭達雅海灘是知名觀光勝地。（示意圖／Pexels）





泰國芭達雅海灘竟成色情場所？一對男女在海上浮台「當眾連結」，喊叫聲更響徹整個海灘。這對男女目前已被逮捕，警方調查當中。

據泰媒《Khaosod》報導，昨（20）日晚間約22時許，一名27歲男遊客正在海灘撿拾貝殼時，赫然聽到女性聲音，轉頭發現一名外國男子壓在泰國女子身上，兩人在海中浮台上全裸交疊，當眾上演活春宮。

所有遊客全被現場畫面驚呆，紛紛拿起手機錄影存證。警方獲報到場後隨即向兩人喊話，要求他們穿好衣服上岸接受調查。

警方初步調查，確認男子為丹麥籍遊客，而女方則是泰國本地人，涉案的泰國女子稱，自己因逃避邊境戰爭風險才首次造訪芭達雅，辯稱自己平常絕不會做出這種事，起初只是與該名外國男子在海中戲水玩樂，但因為一時衝動，情慾高漲才會演變成如此局面。

泰國警方已傳喚兩人進行訊問，並對他們的行為依法採取法律行動。警方指出，這類公然的不雅行為嚴重破壞了芭達雅作為國際觀光城市的良好形象，無疑對當地旅遊業的聲譽造成了負面衝擊，當局將嚴格處理，以維護社會秩序與觀光品質。

