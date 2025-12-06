觀光協會攜手「日本旅行」 全國178據點力推台灣觀光

中華民國觀光產業國際行銷協會與日本百年旅遊品牌「日本旅行」簽約合作推廣台日觀光。日本旅行社長吉田圭吾（左）與榮譽理事長徐銀樹。（圖／中華民國觀光產業國際行銷協會）

中華民國觀光產業國際行銷協會與日本百年旅遊品牌「日本旅行」11月27日在台北舉行簽約儀式與媒合會。（圖／中華民國觀光產業國際行銷協會）

日本遊客長年是台灣最穩定的客源之一，疫後來台人次卻始終回不去，中華民國觀光產業國際行銷協會與日本百年旅遊品牌「日本旅行」合作鎖定教育旅行與深度旅遊市場。協會榮譽理事長徐銀樹指出，要透過日本旅行遍布全國的178個營業據點，「把福爾摩沙重新放進日本人的旅遊清單」。

台北市觀光傳播局主任秘書沈永華（左二）也出席當天簽約儀式。（圖／中華民國觀光產業國際行銷協會）

簽約當天現場產官界代表雲集，包括新北市觀光旅遊局副局長 莊榮哲（右三）、新北市旅館商業同業公會前理事長 曾美絹（右二）、馥都大飯店總經理 吳百彩（右一）、新北市旅館商業同業公會理事長 陳建揚（左二）。（圖／中華民國觀光產業國際行銷協會）

來台人次卻始終回不去，中華民國觀光產業國際行銷協會與日本百年旅遊品牌「日本旅行」11月27日在台北舉行簽約儀式與媒合會。協會理事長秦文沂致詞時表示，日本旅行是日本歷史最悠久的旅行社之一，長年在旅遊產業與社會服務上扮演重要角色，此次簽約象徵雙方約定未來在推廣觀光旅遊上相互支持，朝「共存共榮」目標前進。

徐銀樹指出，中華民國觀光產業國際行銷協會創立以來，核心任務就是協助會員推動台灣觀光產業的國際行銷，其中又以日本市場為重中之重。過去二十年間（不含疫情三年），日本平均每年約有200萬人次來訪台灣，但去年僅約130萬人次，差距相當明顯。

徐銀樹說，業界普遍反映，日圓疲弱、日本國內景氣不佳，加上台灣缺乏嶄新且具魅力的景點，是日本客源遲遲回不來的主因，因此這次與日本旅行合作，目標就是要把這批客人「找回來」。

他說，觀光產業長年支撐並帶動約180萬名從業人口，從旅館、旅行業、遊樂區、溫泉、餐飲、遊覽車、導遊到糕餅、百貨、計程車都在同一條鏈上，客源一旦萎縮，每一環都承受壓力。面對變局，產業不能只依賴補貼或等待旅客上門，而要主動出擊，透過當地電視、媒體、網路與雜誌宣傳，並善用留學生與僑界力量，結合節慶活動重新講述「福爾摩沙．台灣」的故事，讓觀光成為外交助力與社會安定的力量。

談到11月27日的媒合會，徐銀樹笑稱，「當作相親」，讓台日雙方先交換名片、產品簡介，如果彼此感覺良好，就用E-mail或LINE再約下一次，「只要大家有心，一定會有成功交易的機會」。他也向在場的國內旅行社喊話，未來預定前往日本的教育旅行或團體客人，盡量送客給日本旅行；同時也期盼日本旅行把台灣各地業者聯合設計的區塊旅遊行程，放進全日本178個營業所強力推廣，讓日本旅客來台人數有機會重回第一名。

株式會社日本旅行社長吉田圭吾致詞時表示，這次與觀光產業國際行銷協會締結連攜協定，深感榮幸與喜悅。日本旅行自1905年創業以來，一直肩負日本觀光旅遊產業發展的重要角色，雖然時代變遷、顧客追求的價值不斷改變，但公司始終陪伴在顧客身邊，在超過百年的歲月裡，持續創造無數「喜悅」。

中華民國觀光產業國際行銷協會理事長秦文沂與日本百年旅遊品牌「日本旅行」社長 吉田圭吾 11月27日在台北舉行簽約儀式與媒合會。（圖／中華民國觀光產業國際行銷協會）

吉田社長也說，未來將善用台日雙方在歷史、自然與多樣傳統文化等地域資源，推出「教育交流方案」，並透過更多共同宣傳活動，讓更多學生親身體驗兩國之美，盼以此次簽約為新的起點，為台日永續觀光與教育發展作出貢獻。

簽約當天現場產官界代表雲集，包括觀光產業國際行銷協會理事長秦文沂，以及多位全國旅宿與觀光公協會負責人到場見證；日方則由吉田圭吾社長率領日本旅行幹部出席。

