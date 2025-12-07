觀光占全球碳排8％ 永續遊拚轉型

國內旅遊業者近年陸續推出永續遊程，拚實現低碳旅遊，圖為彰化縣芳苑鄉熱門的搭牛車遊蚵田活動。（本報資料照片）

觀光業過去被稱為「無煙囪的工業」，但聯合國研究報告指出，觀光業每賺到1元的環境成本，碳排量竟高於製造業。國內旅遊業者思索轉型，近年陸續推出永續遊程，透過嚴格計算供應商的碳排及旅客碳足跡後，安排行程並購買碳權註銷，實現低碳旅遊，目前已有11條路線。

聯合國報告顯示，觀光業每賺進1元就會製造1公斤的碳排，相比一般行業的0.75公斤、製造業的0.8公斤，顯示觀光是高碳排行業，已不能再以「無煙囪的工業」自居。

台灣觀光創新協會理事長李奇嶽表示，觀光業每年約占全球碳排放8％，且每年仍增加約3％。極端氣候對旅遊衝擊很大，以前業界不太看重這些問題，但隨著環境變遷，低碳旅遊會是旅遊業要面對的未來。

旅遊業的碳排主要來自交通，其次為住宿、餐飲，因此要改變旅遊行為，鼓勵多使用大眾運輸、軌道、巴士、自行車，減少自駕；餐飲部分，選用在地食材可減少運輸，減少碳排；住宿方面則挑選環保旅宿。

李奇嶽表示，台灣推廣低碳旅遊很久，也有不少業者投入，可惜缺乏串聯。台灣觀光創新協會與景點、餐廳、飯店等供應商合作，計算旅客整趟遊程的碳足跡，經專業團隊查核，購買碳權完成註銷，並取得國際黃金標準（Gold Standard）核發的碳註銷證明。

該協會已協助台東、南投、台南打造11條旅遊路線，行程分1至3天不等，旅客走完行程即可取得證書，企業員工旅遊後可寫入永續報告書，當作對環境負責的體現。