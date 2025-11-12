觀光吊橋荒廢成「山林裡的千萬垃圾」 南投縣府回應了

中寮龍鳳瀑布空中步道，因河谷岩盤變位影響安全封閉，中寮鄉公所將編預算拆除。（本報資料照片／楊靜茹南投傳真）

信義琉璃光之橋因風災受損封閉，鄉公所修繕完成，預計年底前交由地方協會維護管理。（本報資料照片／楊靜茹南投傳真）

南投縣竹山天梯、信義琉璃光之橋、中寮龍鳳瀑布空中步道，因風災受損封閉，挨批「山林裡的千萬垃圾」。縣府表示，龍鳳瀑布步道因河谷岩盤變位影響安全封閉，公所將編預算拆除；而竹山天梯、琉璃光之橋修繕中，未來將串聯周邊景點推遊程。

中寮龍鳳瀑布空中步道，因河谷岩盤變位影響安全封閉，挨批「山林裡的千萬垃圾」。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

中寮鄉公所用台電回饋金2700萬元在龍鳳瀑布上方蓋空中步道，民國104年7月啟用，全盛時期日吸2000名遊客造訪，108年監測發現岩盤有異常裂縫，同時聯外道路的擋土牆也崩塌受損，基於安全考量，建議封閉修繕，由於修繕經費高昂，黯然封閉迄今。縣府指出，鄉公所將籌編預算拆除，恢復山林原貌。

竹山天梯災修復建工程歷經8次流標，總算在8月決標，9月1日開工，預計明年3月重新開放。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

另外，竹山天梯是全台第一座斜張階梯式吊橋，長136公尺，橫跨加走寮溪，因湍急溪水切割堅硬岩層形成「太極峽谷」，從天梯可飽覽太極峽谷的鬼斧神工，去年7月遭凱米颱風重創，園區玉福吊橋及部分步道受損，休園整修。

縣府風管所指出，竹山天梯災修復建工程歷經8次流標後，總算在8月11日決標，工程9月1日開工，目前工程進度約8.57％，預計明年2月底完工，3月重新開放。規畫將園區、八卦茶園等景點串聯，推動「太極美地低碳旅遊景區開發計畫」，包含高空纜車系統，提升觀光吸引力並創造就業機會。

信義鄉公所斥資600萬元打造「琉璃光之橋」，玻璃橋面不僅挑戰遊客膽量，也能讓遊客透視50多公尺深的坪瀨溪溪谷，2004年開園以來，吸引了眾多遊客，因風災受損暫停開放，鄉公所已完成修繕，預計年底前交由地方協會維護管理，由協會規畫遊程。

