觀光名義來台非法性交易 嘉縣專勤隊查獲24名泰女

（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）移民署嘉義縣專勤隊去年查獲24名泰籍女子以觀光名義來台，涉嫌從事賣淫等非法交易，並破獲背後操控2大集團。嘉檢去年12月間依妨害風化罪嫌起訴1集團、孫男等4名男子。

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊今天發布新聞稿，民國113年11月接獲檢舉，指有犯罪集團窩藏泰國籍女子於嘉義縣市民宅內，並由集團成員接送至嘉義某音樂會館及KTV酒店等處從事脫衣陪酒、性交易。專勤隊去年2月間執行2波搜索行動，查獲24名泰籍女子，並拘提2集團成員，後續依妨害風化等罪嫌移送。

專勤隊表示，非法仲介集團透過泰國經紀人或手機通訊軟體招攬泰籍女子，協助入境台灣後安排藏匿民宅，由專人管理、指派及接送至音樂會館及KTV酒店等處從事坐檯陪酒。部分坐檯泰女沒有底薪，僅能靠脫衣、供客人觸摸等猥褻方式收取小費；另有部分泰女坦承會由客人帶出場從事性交易，以賺取更多現金。

據嘉義地檢署起訴書，已偵結起訴其中1集團、孫男等4名男子。該集團於113年10月起，由孫男、童男（已歿、不起訴處分）招攬泰籍女子以觀光名義來台，並提供吃住，同時由袁男負責接送泰女至音樂會館，安排與男客從事性交或猥褻行為。

嘉檢表示，孫男辯稱泰女僅為單純陪酒；會館鄭姓股東稱「小姐的事情並不清楚」；袁姓接送司機稱「我只是司機，實際情況並不清楚」；蔡姓服務人員則稱「我看到的是泰女只是陪客人喝酒」。但被查獲的多名泰女均供稱，在會館內提供讓客人摸胸部等猥褻行為服務，部分還有性交易行為。（編輯：黃世雅）1150109