「觀光國家隊」全員動起來！賴清德：目標2030年產值破兆元

賴清德總統在客家委員會主任委員古秀妃、交通部長陳世凱、觀光署長陳玉秀、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、會長簡余晏等陪同下，參加旅展開幕典禮。（圖／客委會提供）

「2025 ITF台北國際旅展」盛大開展，總統賴清德今（7）日前往參加旅展開幕典禮。賴清德提到，接下來要成立「國旅與國際Inbound的國家隊」，強調「部部都是觀光部」，大家共同合作，帶動台灣經濟發展。

地方政府也齊力動員參展，找出各縣市特色，並與業者合作推出優惠，刺激地方觀光。（圖／林榮芳攝）

賴清德表示，近年放假天數增加、經濟持續成長，加上減稅與社會投資政策，正是國旅發展最好的時機，目前台灣的觀光與國旅產值已達8,378億元，希望2030年能達到兆元目標。

各中央部會和地方政府也積極參展，並祭出好康推廣國旅。客委會副主任委員邱星崴今日出席「客家館」開幕活動，以體驗製作經典客家食材－「手作覆菜」，為客家館揭開序幕。

客家館展覽期間推出多項活動，凡消費滿1,299元，即可兌換精美滿額禮；消費不限金額者，可用50元加購價至「玩印工作室」攤位體驗絹印紅包或賀卡，每日限量開放。另為呼應政府實施的「全民普發一萬元」政策，特別邀請六福村推出「旅展限定・2025【Safari萬睡假期】萬元優惠住房專案」。

屏東館則以「恆春建城 150週年紀念」為主題設展，同樣祭出多項活動。凡在屏東館消費達699元、999元及1299元即可累計次數參加抽獎。展期第二天(11/8)有來自屏東超人氣偶裝吉祥物蔥寶蔥娃帶動唱表演魅力四射；第三天(11/9)邀請到由國寶樂師們組成的「恆春民謠進鄉團」用傳統月琴與歌謠演奏帶領民眾感受最道地的古鎮風情；第四天(11/10)有知名網紅團體－烙野孩分享多個「屏東秘旅路線」，把最真實、精采的旅遊心得與行程攻略不藏私帶給大家。

桃園館此次則結合「桃園觀光大使葉舒華」一同推廣觀光。桃園市政府觀光旅遊局表示，今年展館規劃融入葉舒華親自走訪桃園景點的美照，還推出粉絲限定好康，凡於現場購買「桃園台灣好行四線聯票三日券」，即可解鎖「舒華限量小卡」乙張(數量有限)。若未拿到小卡的民眾也別灰心，展期間只要到桃園館拍下舒華的背板照面，並完成指定任務，就能參加抽獎，再拚一次機會帶走小卡。

台北館也不惶多讓，集結北市知名老店、人氣旅宿品牌與文青魅力景點，帶來多項優惠交通及遊憩套票、住宿泡湯券與文青伴手禮，配合普發現金1萬元政策，祭出多項專屬優惠折扣。如原價1.1萬元的北投水美溫泉會館雙人住宿券，特價只要3,999元，另有璞旅集團住宿券限定優惠滿1萬元送500元現金折抵券。親子4人出遊，購買北投溫泉4人住宿券、北捷遊憩公司三貓套票與咖啡伴手禮，萬元有找超划算。

