觀光城市品牌亮眼 臺中從海線到國際打造新標地

記者張妤甄／臺中報導

在市府觀光旅遊局長期穩健布局下，臺中觀光城市品牌逐步成形，從重大觀光建設落地、海線觀光再升級，到國際航線拓展與永續旅遊接軌國際，成果持續累積、亮點不斷浮現。觀光不再只是單一景點，而是結合建設、文化、產業與國際行銷的整體戰略，讓臺中一步步走向世界舞台，成為國內外旅客心中「越來越好、越來越值得來」的旅遊城市。

中市觀旅局長陳美秀今（1）日表示，歷經3任市長、跨越多年努力推動的「臺中海洋館」正式營運，是中臺灣觀光發展的重要里程碑。海洋館不僅是中臺灣第一座大型海洋展示教育場館，更是桃園至高雄之間唯一由政府興建的海洋館，填補區域觀光版圖。館內以「開放式缸體」打造沉浸式體驗，讓民眾彷彿走進海洋世界，其中全國規模最大的水母主題展區，以夢幻療癒氛圍成為熱門打卡亮點，成功吸引親子家庭、年輕族群與外縣市旅客造訪，也同步帶動臺中海線整體旅遊熱度，形成串聯周邊景點的全新漫遊路線。

陳美秀指出，同樣位於海線的大安港媽祖文化園區，也在市府團隊積極推動下展現新風貌。園區核心亮點—高達30公尺的巨型媽祖雕像，透過公私協力與民間捐贈模式克服重重挑戰，順利推動工程，預計於115年第3季完工。未來園區將結合招商引資、夏季水域活動及多元文化策展，轉型為融合宗教文化、濱海景觀與休閒遊憩的複合式觀光空間；其中更邀請臺灣與日本草月流花藝家跨國合作，打造具國際視野的地景藝術常設展，為臺中濱海地帶注入嶄新文化能量，成為具代表性的文化觀光新據點。

陳美秀提到，隨著城市建設與觀光能量逐年累積，中已逐漸成為國際旅客造訪台灣的重要門戶。臺中國際機場航線拓展成果亮眼，目前已開航及航空公司正式宣布即將開航的航線共達26條，航點涵蓋熱門市場，讓國際旅客「飛進台中」更加便利，也讓台中的天空愈來愈熱鬧，為城市帶來源源不絕的國際觀光動能。

陳美秀進一步說明，面對全球旅遊趨勢，臺中也提前布局永續觀光。自2023年起，市府率先接軌國際綠色旅遊管理系統，將永續理念落實到城市治理、景點經營與活動規劃中，讓永續不只是口號，而是融入旅遊日常。相關成果接連獲得國際肯定，連續兩年榮獲全球百大故事獎、永續旅遊推廣貢獻獎等榮耀，讓世界看見台中的轉變，也確立臺中作為「世界綠色旅遊新標地」的城市定位。

觀旅局補充，為延續觀光熱度並創造更多旅遊新體驗，市府年底推出「臺中Hi8 全城開趴」系列活動，串聯綠美圖開幕、臺中購物節、耶誕嘉年華、演唱會、跨年晚會、元旦大國旗及中臺灣燈會等大型節慶，搭配百萬現金、百萬汽車及總統套房等好禮，吸引旅客在臺中停留、深度體驗。市府期盼透過觀光、建設與活動齊頭並進，陪著城市與旅人一起走向更好的未來。更多旅遊資訊請至臺中觀光旅遊網（https://travel.taichung.gov.tw/）查詢。

113年榮獲全球百大目的地故事獎。（中市府觀旅局提供）

114年榮獲全球百大目的地故事獎。（中市府觀旅局提供）

大安港媽祖文化園區夜間點燈氛圍幽靜迷人。（中市府觀旅局提供）

臺中海洋館充滿冰裂紋的沉浸式投影。（中市府觀旅局提供）

臺中海洋館餵食秀。（中市府觀旅局提供）

草月流漂流木藝術創作展。（中市府觀旅局提供）