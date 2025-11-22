「觀光客午餐時間別來！」日連鎖麵店公告驚呆250萬人 總公司急切割

國際中心／朱祖儀報導

名代富士蕎麥麵神谷町店的公告引起爭議。（圖／翻攝自Google Maps）

不少台灣人最愛旅遊的國家就是日本，但近來當地知名連鎖餐廳「名代富士蕎麥麵」（名代富士そば）旗下分店被發現，門口貼了一則公告，要求「觀光客避開午餐時間」，文章曝光吸引250萬人關注。事後總公司負責人表示，是因為他們內部管理不足，才會出狀況，已要求撤下公告。

一名網友在社群平台X分享一張照片，看到名代富士蕎麥麵位於東京港區的神谷町店，在門口貼了一張黃色公告，寫著「觀光客應避開午餐時間，我們會優先服務周邊的上班族及學生。」除了中文以外，還附上英文、韓文及粵語版本。

公告要求觀光客別在午餐時段前往用餐。（圖／翻攝自X）

公告曝光後，不少人傻眼表示，「如果是這樣，我應該不會再走進這間餐廳」、「態度感覺很不禮貌」、「改成『請於非午餐時段來店』會好一點」，不過也有當地人認同，「很多觀光客都大包小包、久坐佔位，對上班族很不方便」、「吃飯時間就只有1小時，如果被一群遊客佔用真的會很困擾」、「店家原本主要客群就是周邊上班族吧，完全可以理解這種做法。」

據J-CASTニュース報導，名代富士蕎麥麵負責人受訪表示，是因為有客人反映外國人太多，所以神谷町店才會自行張貼公告。但總公司認為此舉對客人不禮貌，已經要求撤下公告，也坦承是因管理不足才會導致這種狀況，「是我們的錯，不應該對客人做這種事，今後會多加改善。」

名代富士蕎麥麵先前也曾進攻台灣市場，在台北新光三越信義A8、南西店與台中等地開店，不過很可惜沒有經營太久就陸續關店，目前已經全數撤出台灣。

