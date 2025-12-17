觀光客目標再破功 觀光署長：每年900萬人次最適合台灣

交通部目標今年要有1000萬名外國旅客來台，觀光署長陳玉秀年中上任時表示「達成900萬人次沒問題」，但統計至12月15日僅803萬人次，全年預估約840萬人次，目標再度破功。陳指出，每年800至900萬觀光客對台灣而言是最適合的，策略要走向重質而非重量，產值盼以每年2％至3％增長。

我國在104年至108年連續5年達成破千萬旅客來台，109年新冠肺炎疫情爆發後跌落谷底。111年底解封後，交通部目標112年600萬旅客來台、實際達成648.6萬人次；113年翻倍以1200萬人次為目標，結果不如預期下修至1000萬人次，最終只有785.7萬人次。

交通部今年再以千萬人次為目標，成績仍不如預期，陳玉秀於年中接任署長，在立法院接受質詢時曾回答，達成900萬人次沒有問題。但下半年旅客入境未見起色，如今連850萬人次都有困難，觀光署將原因歸咎於匯率及今年天災較多，影響外國旅客來台。

觀光署長陳玉秀。（陳祐誠攝）

觀光署最新統計顯示，至12月15日止，外國旅客來台803萬人次。陳玉秀今出席立法院交通委員會首訪時指出，今年旅客可比去年成長50萬人次，但坦言要達到她說的900萬人次有困難。

陳玉秀以日本經驗為例，入境日本的觀光客除以總人口，旅客量約占人口數的34％，若用這樣的數字帶入，每年800至900萬觀光客是最適合台灣的，可避免過度旅遊、觀光客搶走住民的資源。

陳玉秀表示，去年外國旅客來台每日平均消費182美金，今年預估成長4美金，希望觀光產值每年能以2％至3％的幅度成長。觀察下來，歐美、紐澳旅客的日均消費較高，尤其是美國旅客日均約240美金，都是要加強爭取的客源。

