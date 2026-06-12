觀光客絕對看無！內行急勸：九州自駕見「4神秘漢字」快改道 一票全笑瘋：以為開自排沒差

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日本作家下坂泰生提醒，民眾若在九州自駕時，看到路邊出現一個寫有「4漢字」的警示牌就趕快改道。示意圖／取自photoAC

不少台灣人去日本旅遊時都會選擇自駕，行程安排上不僅方便，自由度也更高。不過，開車在異國街頭可得看懂「在地密碼」！在台定居的日本作家下坂泰生近日在臉書大方分享，若民眾在「九州地區」自駕時，看到路邊出現一個寫有「4漢字」的警示牌，一定要繃緊神經，因為這代表前方路段即將嚴重縮減，甚至會狹窄到完全無法會車，提醒開車新手或對技術沒把握的人，最好提前改道！

下坂泰生在臉書曬出一張日本街頭的交通告示牌照片，並鄭重指出，「在日本九州自駕時候必須知道的漢字就是這個！」原來，這個神祕的告示牌上寫著「離合困難」，日文意指「前方路段狹窄、車輛擦身而過極其困難」。

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下坂泰生解釋，這其實是一種地方方言，因此除了九州之外的日本地區，幾乎都不會遇到！但如果民眾是安排到九州旅遊，「這是真的非常重要的資訊，所以自己開車時候看到它，需要開始注意喔！」他也貼心建議，若在路邊看到這個交通標示，最好立刻考慮換其他條路行駛。

實用度爆表的冷知識曝光後，立刻引來大批台灣網友圍觀，驚呼長知識！不過，有趣的是，大批男網友看到「離合」2個字，瞬間歪樓笑噴「還以為是嗆不會開手排車的...」「我以為是踩離合器很困難XD」、「駕駛：看來我開的是自排車，那就沒問題了！」「我還想說...自排沒這種困擾」、「我以為進去了就無法離婚...」

下坂泰生解釋「離合困難」，日文意指前方路段狹窄、車輛擦身而過極其困難。圖／翻攝自臉書粉專「日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん」

日本自駕眉角多！「5大交通守則」一次看

除了要注意九州限定的「離合困難」外，日本自駕其實還有許多重要規矩。為了讓大家在異國安全駕駛，《 鏡報新聞網》特地整理出日本道路的「5大核心注意事項」，出發前先背好，才能避免吃上罰單或發生危險：

1. 靠左行駛與限速

日本車輛一律「靠左行駛」，一般道路限速為60公里（市區約40-50公里、住宅區20-30公里）；高速公路法定速限則為100公里（部分路段如新東名高速公路最高可達120公里）。

2. 紅燈必須完全停止

日本不允許紅燈有條件左、右轉，即使對向完全沒車，紅燈時也必須絕對煞停！除非燈號下方有「綠色箭頭」，或路口設有「允許左轉（藍色箭頭白色長方形）」標誌，才可依指示通行。

3. 平交道必須完全煞停

這是台人最常犯錯的陷阱！在日本，不論鐵路平交道的遮斷機是否已經升起，所有車輛都必須在平交道前「完全停下1秒」，由駕駛人親自用肉眼確認左右無電車接近後，才可以通過。

4. 倒三角「徐行」標誌

日本的徐行標誌意味著必須將車速降低到「能夠立刻踩死煞車停下」的速度，與歐美常見的「Yield（讓路）」只要減速通過的概念完全不同。

5. 斑馬線行人絕對優先

只要看到有行人準備過馬路，車輛就必須在斑馬線前完全煞停，禮讓行人優先通過。



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