「觀光客請避開中午」日本知名連鎖麵店貼公告 240萬人看傻

日本蕎麥麵名店「名代富士」東京港區神谷町店貼出公告，要觀光客避免中午時間前來用餐。（翻攝Google Maps）

日本知名連鎖蕎麥麵店「名代富士」近日被爆出某分店張貼「請觀光客避免午餐時間入店」的公告，引發日本與海外網友熱烈討論。對此，總公司回應為單一分店的行為，公告已撤下，並坦承是管理不足。

事件起於東京港區神谷町店。店門口張貼了一張醒目的黃色「Notice」公告，上面以日文寫道：「致觀光客，午餐時間請避免前來本店。本店優先服務附近上班族和學生。」下方還附上英文、中文與韓文版本，明顯是針對外國遊客而設。公告自8月起被貼出，直到近日被拍照上傳X平台後迅速炸裂，累計瀏覽數突破240萬，引起大量討論。

貼心提醒？還是排外？

網友反應兩極，有日本民眾留言表示理解，認為觀光客常攜帶大件行李、久坐佔位，在辦公區午餐尖峰確實可能造成不便。但也有人批評公告語氣太直接，看起來像是不歡迎外國旅客，認為改成「非午餐時間再來」會更得體。

拍攝者指出，神谷町店位處辦公大樓林立地帶，中午用餐需求極高，因此看到如此直白公告才會感到驚訝。

為何會貼？總公司怎麼回應？

營運「名代富士」的公司表示，該公告是分店自行張貼，起因於有顧客反映「觀光客太多造成不便」。但總公司承認此舉「對客人十分失禮」，已立即指示撤除，並向社會道歉，強調「行李箱不是問題，是我們的管理不足」。公司也表示會改善管理方式，不會以此方式提醒客人。

名代富士曾在台北新光三越信義A8、南西店與台中多處開店，但已經全數撤出台灣。這次事件雖然與台灣市場無直接關連，卻再度引發台人討論。

