觀光客變提款機？羅浮宮門票「非歐盟人士」大漲45% 工會怒轟歧視

全球藝術殿堂法國羅浮宮（Louvre）自本週三（15日）起正式實施「雙重定價」制度。所有來自歐盟以外的成年遊客，票價將從原先的金額大幅調升45%至32歐元（約新台幣1,179 元）。這項極具爭議的政策不僅引發全球旅客哀號，更在法國國內掀起一場關於「藝術普世價值」與「國家財政現實」的激烈論戰。

鎖定美中英遊客！非歐盟國籍進場貴近五成

根據《RFI》報導，除了歐盟成員國、冰島、列支敦斯登及挪威的居民外，所有外國旅客都將適用新票價。凡爾賽宮也同步微漲3歐元。受影響最大的將是羅浮宮最主要的客源國：美國、中國與英國，甚至連來自開發中國家的貧困旅客也必須支付高額門票。

法國文化部長達提（Rachida Dati）直言不諱地表示：「我不希望讓法國人獨自負擔所有古蹟維修費。」她指出，這筆預計每年新增的2,000萬至3,000萬歐元收入，將全數投入總統馬克宏提出的「羅浮宮十億歐元翻修計畫」。

「哲學上的恥辱」：羅浮宮工會發動罷工抗議

然而，這項政策遭到羅浮宮工會的強烈抵制。工會怒轟此舉在「哲學、社會與人道層面都令人震驚」，並已規劃發動罷工。工會認為，羅浮宮館藏的50萬件文物中，許多來自埃及、中東或非洲，這些是人類共同的文明遺產，不應因國籍而有進入門檻。法國學界亦有批評聲音指出，這種做法與美國川普政府調漲國家公園費用的邏輯如出一轍，被視為「毫不掩飾的國族主義回歸」。

而在行政執行上也有難度，館方人員憂心，未來入場需逐一檢查身分證件，將導致排隊人龍倍增，增加第一線人員的工作負擔。

藝術與金錢的兩難：歐洲各國會跟進嗎？

羅浮宮目前的狀況確實堪憂，近期接連發生水管漏水、結構受損甚至白晝搶案。雖然大家認同修繕的必要性，但羅浮宮作為歐洲首個打破「文化平權」慣例的指標場館，是否會引發連鎖效應仍待觀察。

目前歐洲大多數知名場館（如西班牙普拉多美術館、羅馬競技場）仍維持國籍平等定價。英國大英博物館雖曾討論過向海外遊客收費，但最終因「英國是為世界代管人類遺產」的哲學堅持而作罷。

