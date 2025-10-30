觀光工廠大集合親子新體驗 「勇闖一夏 冒險派對」11/8登場

《圖說》2025新北觀光工廠年度盛會「勇闖一夏+冒險派對」將於11月8日在MITSUI+OUTLET+PARK林口中央廣場登場，圖為113年派動活動現場照片。〈經發局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】2025新北觀光工廠年度盛會「勇闖一夏 冒險派對」將於11月8日在MITSUI OUTLET PARK林口中央廣場熱鬧登場！活動集結14家新北觀光工廠與產業文化館共同參與，打造兼具娛樂、體驗與探索的產業派對。

經發局長盛筱蓉表示，新北市自98年起積極輔導傳統產業轉型為觀光工廠與產業文化館，透過結合教育體驗與休閒觀光，讓民眾在遊樂中認識新北產業故事。市府亦持續整合跨局處資源，提供多元行銷管道，協助業者拓展品牌能見度與觀光效益，使觀光工廠及產業文化館成為推動產業轉型與文化創新的重要據點，進一步支持在地品牌永續發展。

《圖說》新北市自98年起積極輔導傳統產業轉型為觀光工廠與產業文化館，透過結合教育體驗與休閒。〈經發局提供〉

她說，此次壓軸登場的派對活動內容豐富多元，現場規劃觀光工廠市集、趣味舞台表演、滿額與集點抽獎、DIY手作體驗、職涯探索特展區及觀光工廠問答挑戰等六大主題內容，邀請大小朋友一同來闖關冒險，體驗新北產業的無限創意與魅力。

此外，現場設有「職涯探索特展區」，民眾可於活動官網下載或至會場領取職涯探索學習單，邀請學童完成互動任務並畫下夢想職業，即可至現場張貼並兌換限量好禮。另外，活動當天完成「觀光工廠問答小挑戰」線上測驗，出示成績達60分(含)以上者，還能獲得限量新北行動支付百元優惠券。

《圖說》現場設有「職涯探索特展區」，民眾可於活動官網下載或至會場領取職涯探索學習單，邀請學童完成互動任務並畫下夢想職業，即可至現場張貼並兌換限量好禮。〈經發局提供〉

盛筱蓉指出，「勇闖一夏 冒險派對」現場DIY體驗自10月30日下午3點起開放報名至11月6日前額滿為止。當天現場還有多重限量禮物發放、互動打卡牆與拍照版裝置，邀請市民朋友11月8日一起到MITSUI OUTLET PARK林口，闖進新北產業的冒險世界，體驗最具創意與驚喜的產業派對。