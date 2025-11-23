觀光工廠減 新北深化產業輔導

新北市有4間觀光工廠榮獲經濟部「民國114年度觀光工廠精選」肯定，但全市觀光工廠於107年全盛時期達到24家，迄今剩下18家。經發局表示，輔導傳統產業觀光化不易，採市場機制尊重廠商意願，將持續深化產業觀光輔導。（柯毓庭攝）

新北市有4間觀光工廠榮獲經濟部「民國114年度觀光工廠精選」肯定，但全市觀光工廠於107年全盛時期達到24家，迄今剩下18家。對此，民進黨議員陳乃瑜認為，新北市府應加強跨局處資源整合，輔導新北市觀光工廠，而非只有補助。經發局回應，輔導傳統產業觀光化不易，採市場機制尊重廠商意願，將持續深化產業觀光輔導。

新北市觀光資源豐富，但全市觀光工廠及產業文化館從107年全盛時期的24家，迄今剩下18間。陳乃瑜認為，觀光工廠不只是一個工廠，它還要有觀光旅遊，新北市除了補助外，應該透過跨局處合作、注入合作資源等實體協助，如跨局處與新聞局合作協拍影片行銷、觀旅局推出遊玩路線配合等，才能帶動產業發展。

經發局表示，市府推動「產業觀光輔導計畫」，透過主題企畫、場域動線規畫及空間展示設計等經營輔導措施，協助新北市傳統產業轉型為兼具觀光特色的產業據點，為提升新北市觀光工廠品牌知名度，每年均辦理觀光工廠輕旅行等系列行銷活動。

經發局表示，近年來輔導傳統產業觀光化推動著實不易，除了政府提供輔導資源外，亦有賴企業決策者經營轉型決心，近3年全台各縣市亦有觀光工廠退場情形，大環境的改變是部分業者選擇退出的原因，如市場通路多元、企業改革、經營重心轉移等，皆是影響業者考量是否持續經營觀光工廠的因素。

經發局強調，新北市採市場機制尊重廠商意願，如業者將來有意回歸產業觀光行列，亦將協助輔導轉型並進行品牌行銷，未來經發局也將持續深化產業觀光輔導。