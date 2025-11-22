觀光工廠馬拉松 黃偉哲到場致意

▲2025第三屆「紅崴觀光工廠半程馬拉松健康嘉年華」今（22）日在安南區熱鬧開跑，吸引逾千名跑者參賽。台南市長黃偉哲也到場向所有參賽者、工作團隊與在地夥伴致意。

[NOWnews今日新聞] 2025第三屆「紅崴觀光工廠半程馬拉松健康嘉年華」今（22）日在安南區熱鬧開跑，吸引逾千名跑者參賽。台南市長黃偉哲也到場向所有參賽者、工作團隊與在地夥伴致意。黃偉哲表示，紅崴以觀光工廠結合路跑運動，不僅帶動地方觀光，更打造全民參與的健康盛事，市府將持續支持相關活動，讓台南成為更友善、更健康的城市。

▲2025第三屆「紅崴觀光工廠半程馬拉松健康嘉年華」吸引逾千名跑者參賽。（圖／南市府提供）

這屆賽事規劃 5 公里、10 公里與 21 公里組別，結合觀光工廠導覽、各國美食市集、草地音樂會、頌缽體驗、馬戲表演與闖關活動，內容多元豐富。YOYO家族香蕉哥哥與蔓越莓姐姐也現身帶動唱，現場熱鬧歡樂。

廣告 廣告

▲紅崴以觀光工廠結合路跑運動，不僅帶動地方觀光，更打造全民參與的健康盛事，市府將持續支持相關活動，讓台南成為更友善、更健康的城市。（圖／南市府提供）

台南市政府表示，觀光工廠是產業升級與觀光發展的重要力量，不僅串聯在地產業鏈，也讓民眾能以更輕鬆的方式認識台南的製造能量與生活文化。市府近年積極輔導觀光工廠提升服務品質、導入智慧導覽及親子友善設施，讓產業不只做好產品，更能「說好故事、帶動體驗」。歡迎民眾持續支持在地觀光工廠與相關活動，感受台南在地活力。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

亞灣馬光中醫開幕 精緻醫療服務打造社區健康據點

諷陳菁徽三條線邏輯 黃文益：市府主動查辦不法不容抹黑

譴責惡質抹黑 高市府將依法正式提告