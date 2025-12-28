觀光帶動 明年台南房市維穩

房仲業者推估明年房市整體價量維持「持平、盤整」態勢。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

看好台南觀光，明年數個百貨商場、飯店即將開幕。在地房仲專家分析，這顯示在地消費力足夠，業者願意投入建設，也將正面帶動房市，預估明年台南房市仍延續今年基調，以自住需求為主，總價一千萬至一千五百萬產品，為首購族接受度最高區間，而換屋產品則約落在一千五百萬至兩千萬元，整體價量維持「持平、盤整」態勢。

信義房屋指出，台南將有包括三井Outlet二期、希爾頓旗下頂級飯店品牌Signia by Hilton及台江內海畔全新渡假村等，三井二期預計明年春天竣工；旅宿市場部分，亞洲首間Signia by Hilton預計明年亮相；安南區的「逸點亦旅渡假村」也預計明年開幕，另善化南科園區的「萬楓酒店」則預計二０二八年完工營運。

台南民生店協理張榮指出，台南中小企業蓬勃發展，不乏資金充裕者，早期無論是購物、旅宿消費，通常只能往高雄市區跑，自從有業者開始插旗台南，發現消費力道足夠支撐，越來越多品牌也勇於搶進台南。

既然有建設持續推動，對台南房市發展也是正向發展。張榮說，在政策面影響下，市場上投資置產客群已大量減少，首購、換屋等剛性需求成為支撐主力，且台南推案量一向不大，即使今年價量有所盤整，但均未出現「崩盤」，預期明年也會維持此基調。

他建議，若明年有意購屋，相對好議價、有選擇空間，不妨多看、多談；而有售屋需求屋主，無論是要換屋、資金變現，也是好的布局時間點，台南過去以透天物件最受歡迎，隨土地取得與營建成本提高，大樓產品轉為主流。