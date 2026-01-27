觀光復甦看「旅客量」已不準！觀光署關注「實際花費」 預估今年成長2至4成

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

交通部觀光署先前訂出目標，盼2025年來台國際旅客能到達1000萬人次，後來下修到900萬人次，最後統計數字為857萬人次。觀光署指出，目前國際間比較已從「旅客量是否回來」，轉向觀察「一趟行程實際留下多少消費」，這也是近年在評估觀光表現時所關注的重點。

觀光署預估115年來臺旅客觀光收入將以每年約2%至4%的幅度穩定成長。（示意圖／記者盧逸峰攝）

展望今年，觀光署分析，在消費結構持續轉換的基礎上，依目前趨勢評估，預估115年來臺旅客觀光收入將以每年約2%至4%的幅度穩定成長，成長動能仍將主要來自長程市場與高停留型旅客。整體而言，台灣國際觀光正逐步從單純追求人次規模，轉向以整體產值、消費深度與旅遊體驗品質作為更核心的衡量指標。

觀光署補充，去年來臺旅客約857.4萬人次，較113年成長約9%，日本、港澳、韓國等主要市場均達百萬人次規模。在旅客量逐步回穩的基礎上，國際觀光的觀察重點已不再僅止於人次規模，而是進一步關注一趟行程實際帶來的消費與停留深度。

觀光署進一步指出，台灣正從過境停留轉為明確目的地綜合聯合國觀光數據與來臺旅客的消費輪廓，可以看出台灣在國際旅遊市場中的角色正持續轉換。相較過去常被視為區域旅行中的短暫停留點，近年來臺旅客更傾向將時間與預算投入於城市體驗、在地餐飲與文化活動，使台灣逐漸展現出更明確且穩定的消費吸引力。

