觀光成績亮眼 台南旅宿業981家 六都之冠
記者林雪娟∕台南報導
台南旅宿業成績亮眼，二０二０年起，旅宿業家數及成長數皆為六都第一，至今年十月底，旅宿業合計九八一家，除是史上新高，更居六都之冠，且旅宿住用數及營收大幅成長，且從市長黃偉哲上任七年來，成長五成四，營收增加近四十六億元，成長六成七；台南觀光市場，明年還有四家指標性旅館將開張或興建。
觀旅局二十二日舉辦年終記者會，以「台南觀光閃耀國際」為主題，強調台南推動觀光被看見，成功打響台南城市觀光品牌，也吸引多家指標性業者插旗台南，再創旅宿新里程碑。如福泰飯店集團與希爾頓酒店集團攜手合作，打造東亞首間高端品牌「Signia by Hilton」酒店（中西區、三四四間房），預計明年開幕營運；安南區的逸點亦旅（一八八房），明年三月預計營運，擁有全台首座「水下美術館」；善化區萬豪萬楓酒店（一六八房），已經動土；中西區的魚市場觀光旅館已取得建照，預計明年開工興建。
而福爾摩沙遊艇酒店及禧榕軒大飯店，今年雙雙榮獲五星級認證，加上性別友善、民宿、露營等，明年度房間數預計破一萬七千房，讓台南的住宿環境友善且豐富。
台南直飛日本熊本二十三日將首航，沖繩台南則是二十五日。觀旅局表示，目前日客來台八、九成，台南市長黃偉哲迎客後，將帶團搭乘首航機飛往熊本。台南安平至澎湖馬公觀光交通船航線今年首度開航，帶動跳島旅遊新行程；奧德賽號郵輪首度停靠安平港，進行兩天一夜台南遊，觀旅局已接洽，明年度將至少有二至三艘國際郵輪來台南，將台南觀光推向國際舞台。
其他人也在看
台客遊歐被狠偷！6行李、LV皮夾全消失 損失逾３０萬
近期多起台灣旅客在歐洲旅遊時遭遇竊盜事件，損失慘重！一名旅客在希臘雅典衛城旅遊時，車窗遭破壞，損失超過新台幣30萬元，當地警方態度卻消極冷漠。專家指出，歐美常見破窗偷竊案件，呼籲旅客應提高警覺，避免將貴重物品留在車內，並建議投保失竊險以降低風險。外交部雖有列出常見犯罪手法，但在國外被偷主要仍須尋求當地警察協助。專家提醒，若護照被偷問題將更棘手！TVBS新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
13個台灣人遊日住宿最常有的問題！日本飯店人員現身說法＆解答
大家來到日本觀光最重要的首先就是搞定機加酒問題，不過很多事情都是到了當地才會臨時需要求救，這時在語言不通的情況下想要獲得解答更是宛如隔層紗。這次小編訪問了幾位在日本飯店前台從業的朋友，台灣旅客常會遇到的疑難雜症及問題，包含飯店服務、景點及交通資訊等等，在出發之前不如就先來做一下心理建設或是準備，以免到了現場遇到問題有苦說不出呀！ ※本文純屬受訪者個人意見，不代表日本全體住宿業LIVE JAPAN ・ 11 小時前 ・ 45
后里環保公園落羽松紅了！成拍照打卡熱點
台中市后里環保公園廣達17公頃，人工生態池周邊的落羽松紅了，形成一幅冬日美景，假日吸引許多民眾前往野餐、放風箏、拍照打卡！還有民眾前往休閒運動，十分愜意。后里環保公園原是豐原三鄉市聯合垃圾場，佔地20餘公頃，民國87年封場後，市府在原址進行植栽，其中5公頃規劃做為后里環保苗圃，其餘則以花田拼布概念規自由時報 ・ 12 小時前 ・ 5
宜蘭三星一日遊提案 騎單車賞落羽松、蔥田農事體驗！超人氣親子餐廳餵萌寵
想找一條大人放鬆、小孩放電的一日小旅行路線嗎？到宜蘭三星正好! 沿著安農溪騎單車，被落羽松染成季節限定的風景；走進蔥田，親手拔三星蔥、做蔥油餅，把土地的香氣帶回家；再到人氣親子餐廳近距離餵食萌寵，笑聲自然不間斷。從自然系秘境、美味在地小吃，到文青咖啡館的悠閒午後，把鄉間慢活、親子體驗與療癒風景一次收進行程裡。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 9 小時前 ・ 5
羅馬許願池將收70元觀賞費 明年2月上路
[NOWnews今日新聞]位於義大利羅馬的許願池「特雷維噴泉」（TreviFountain）一直以來是當地十分著名的景點，不過隨著全球旅遊業復甦，旅客增加的同時也為當地帶來困擾。羅馬市政府近來宣布，未...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 2
馬來西亞檳城富有歷史 姓氏橋為景點之一 (圖)
馬來西亞檳城喬治市的「姓氏橋」為一處具有百年歷史的水上聚落，成為遊客打卡景點之一。中央社 ・ 10 小時前 ・ 2
東京出發90分鐘直達！橫濱親子一日遊懶人包，行李直接幫你送到飯店，免門票樂園玩到瘋
來到東京，如果想找一個有獨特文化景點、同時又可以購物、小朋友也有遊樂設施、戶外活動可以玩的地方，那橫濱絕對是一個很好的選擇。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 20 小時前 ・ 6
不只陽明山 台北小出走6大路線提案！神隱少女隧道、茶園曙光步道、關西仙草花海超好拍
當假日不想再人擠人的陽明山，其實只要把地圖往外推一點點，台北周邊就藏著許多剛剛好的「小出走」風景。從宛如《神隱少女》場景的秘境隧道、晨光灑落的茶園步道，到一走進就快門停不下來的浪漫紫色仙草花海，不必長途跋涉，也能收穫滿滿療癒感。本篇精選 台北小出走 6 大路線提案，結合森林健行、山城老街、藝術展覽與季節限定花海，讓你用半天到一天的時間，輕鬆換個風景、換個心情。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 9 小時前 ・ 4
桃機第三航廈聖誕節啟用！日均旅運量估14萬人次 「加速出入境」撇步一次看
桃園國際機場（桃機）第三航廈（T3）北廊廳自12月1日啟動試營運以來，截至18日止已執行航班184架次、旅運量達4萬392人次，預計將於12月25日聖誕節當天正式啟用。桃機公司副總經理李俊德表示，正式啟用後航班將逐步增加，單日旅運量預估約14萬人次，今年總旅運量有望達4750萬人次，逼近疫情前的4868萬人次水準。北廊廳全長738公尺，設有8個雙走道靠橋停機......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 1
〈 中華旅遊 〉福壽山櫻花饗宴 浪漫觀星
記者林怡孜∕台南報導 早春時節正是山櫻綻放的季節，福壽山農場粉紅花海如…中華日報 ・ 1 天前 ・ 4
航空地勤曝「訂票5地雷」做錯最慘整張機票作廢
年底不少民眾會出國跨年，身為航空地勤的部落客表示，訂機票有許多細節需注意，並整理出5個常見的地雷，包括證件資料正確、機票條款（含餐食與行李額度）、航班時間與轉機安排、購票平台差異，以及行李損壞申報規定，提醒民眾多加留意，避免因疏忽造成無法登機，甚至整張機票作廢。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
台灣隊赴日比賽「球迷搶支持」！旅行社團費引熱議
棒球迷為支持台灣隊參加明年3月在日本舉行的經典賽，面臨機票住宿昂貴、球賽門票難抽的窘境！統一獅推出12萬9000元香港轉機六天團，價格引發質疑，且球迷擔憂攜帶國旗等物品經香港轉機恐遭扣留。旅行社更推出32萬9000元的頂級行程，竟已全數售罄，可見球迷對國家隊的熱愛遠超金錢考量！TVBS新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
臺南龜丹溫泉推出冬遊泡湯新體驗 結合山林打造慢活療癒之旅
寒冷冬季最適合泡湯，臺南得天獨厚有知名的白河區「關子嶺溫泉」及楠西區「龜丹溫泉」，坐擁山林景觀與天然溫泉資源，搭配周邊豐富的觀光景點與在地特色產業，是冬季到訪臺南不可錯過的療癒行程；配合冬季旅遊熱潮，龜丹溫泉體驗池與SoJoy極悅療癒工作室合作推出「溫泉X瑜珈X聲缽」，每天推出泡腳及泡湯二梯次，目前1月17日、2月21日活動尚有名額，喜愛溫泉民眾可把握機會。市長黃偉哲表示，臺南溫泉水源穩定，四季皆適合體驗，尤其在冬季更能感受暖湯帶來的放鬆與舒適，兼具養生與休閒功能；龜丹溫泉屬弱鹼性碳酸氫鈉泉，泉質清澈透明、觸感滑潤，富含多種天然礦物質，深受泡湯遊客喜愛。觀光旅遊局長林國華指出，楠西區龜丹溫泉區有5家業者取得政府核發的合法溫泉標章，觀旅局委外經營管理的龜丹溫泉體驗池，擁有結 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
歐洲小國盧森堡 全球遊客平均花費最高
旅行可以改變人生；但同時，一趟旅行往往要價不菲。世界上許多令人嚮往的目的地，通常沒有花上個數千元是根本去不了的；因此，對...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 4
台中Hi8耶誕跨年開趴 演唱會、百萬大獎接力
[NOWnews今日新聞]年底將至，你準備好迎接聖誕與跨年了嗎？台中市政府推出「台中Hi8全城開趴」系列活動，要把整個城市變成大型派對場！從商圈美食、文青打卡點到天團演唱會，觀旅局特別整理出「台中節慶...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 發起對話
東勢林場賞楓季推住宿優惠 體驗最療育的森林假期
距離台中市區最近的賞楓地點東勢林場，楓葉已經開始轉紅，今年因為受暖冬影響，寒流來的比較慢，賞楓季比去年慢了2星期，不過最近天候有變冷加上有降雨，將會加速楓葉轉色。在入冬後，東勢林場內除了楓樹之外，其他變葉樹種也開始從原先的綠色轉為鮮黃色，像是進入大門不遠的停車場的落羽松已經逐漸變化成璀璨黃色的樣貌，而園區內的楓樹，則是已經開始出現從黃變紅的色調，東勢林場遊樂區場長莊宜蒼有建議遊客，林場內著名的賞楓地點像是森林咖啡廳旁的停車場、楓香山莊以及最大楓樹林區都是林場最具代表的地點，放慢腳步走在浪漫的楓葉步道中，享受森林裡的寧靜以及楓樹上的楓紅跟地面的楓葉相映成趣。由於林場的面積較大，在走完步道內還可到濯足園溫泉泡腳池可以去泡泡腳放鬆放鬆，場內的溫泉是碳酸氫鈉泉，更有美人湯之稱的溫泉，是來到東勢林場一定要走訪的景點，除此之外，若有帶小朋友來的話，一定不能錯過體能訓練場，場內有許多組挑戰型設施、兒童遊戲場等，非常適合帶小朋友來放電。另外針對賞楓季期間東勢林場也推出「花樣森林+DIY+住一晚」的活動，體驗最療育的森林假期，專案時間從即日起至115年2月13日為止周一到週五，活動期間每日限量10間數量台灣好新聞 ・ 10 小時前 ・ 1
台中Hi8全城開趴 旅遊熱潮再升溫
記者徐義雄／台中報導 市府觀旅局二十二日表示，截至十月觀光人潮表現亮眼，熱門景點成為…中華日報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
大雪山迎接聖誕楓潮
大雪山國家森林遊樂區的山林近來悄悄披上滿山楓紅色彩。隨著氣溫下降與日夜溫差拉大，園區內楓葉陸續轉色，目前整體楓紅率已達8成，紅、橙、黃交織的葉色點綴山頭，為冬日山林增添溫暖而迷人的景緻，吸引不少遊客搶先上山捕捉專屬寒冬的自然風景。林業及自然保育署台中分署表示，大雪山國家森林遊樂區內分布台灣紅榨槭、青楓、楓香等多樣變色葉植物。楓紅景觀自高海拔地區率先展開，小雪山資訊站周邊、49K停車場一帶、35K收費站及稍來山步道、大雪山林道35K至49K路段，已可明顯欣賞楓葉由綠轉黃、由橙轉紅的層次變化，無論駐足拍照或漫步林間步道，都能感受濃濃的浪漫氛圍。另外，玉山假沙梨鮮豔的紅果實垂掛枝條間，彷彿聖誕樹，超級亮眼，妝點大雪山特殊的冬季景色。林業保育署台中分署指出，隨著冷空氣一波波南下， ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
聖誕假期來臨 全球3億人次搭飛機出行 亞洲最繁忙航線在這一國
航空公司迎來聖誕旺季，預計3億人次將搭飛機出行英國《金融時報》報導，全球各家航空信傳媒 ・ 6 小時前 ・ 1
《觀光股》老爺酒店重新定義國旅
【時報-台北電】面對旅遊資訊唾手可得的時代，為讓飯店品牌持續與旅人對話，老爺酒店集團回到「旅行本身」重新提問，從企業品牌角度思考飯店在當代旅行中的角色。老爺酒店集團執行長沈方正指出，現代人不缺旅遊資訊，缺乏的是重新理解城市的觀點，為此，老爺酒店集團推動「老爺式旅行」區隔市場、成功建立品牌特色。 有別於打卡拍照的旅行，老爺酒店集團將自身角色從「飯店服務提供者」，轉為「城市策展者」與「旅行哲學的提案者」。老爺認為，旅行不只是移動與消費，更是生活態度的延伸，回應旅人當下的生活狀態與人生階段。 老爺酒店集團自1977年創立以來，陸續開設台北老爺酒店、知本老爺酒店、礁溪老爺酒店與台南老爺行旅，並長期以「台味服務」在市場建立鮮明定位。老爺酒店集團並以真誠、親切、貼近人情與土地的品牌精神，在台灣飯店產業中建立獨特品牌地位。然而，隨著消費世代與社會結構轉換，地方創生興起，具國際視野的新世代消費者增加，「旅行」不再只是單純的觀光活動，反而逐漸成為價值與生活態度的選擇。 為此，老爺酒店集團自2022年啟動「老爺式旅行」，將品牌精神轉化為可持續發展的主題機制，每年提出一個值得被體驗的城市旅行觀點，回應旅客對時報資訊 ・ 12 小時前 ・ 發起對話