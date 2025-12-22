觀光成績亮眼 台南旅宿業981家 六都之冠

福泰飯店集團與希爾頓酒店集團合作，打造東亞首間高端品牌「Signia by Hilton」酒店。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台南旅宿業成績亮眼，二０二０年起，旅宿業家數及成長數皆為六都第一，至今年十月底，旅宿業合計九八一家，除是史上新高，更居六都之冠，且旅宿住用數及營收大幅成長，且從市長黃偉哲上任七年來，成長五成四，營收增加近四十六億元，成長六成七；台南觀光市場，明年還有四家指標性旅館將開張或興建。

觀旅局二十二日舉辦年終記者會，以「台南觀光閃耀國際」為主題，強調台南推動觀光被看見，成功打響台南城市觀光品牌，也吸引多家指標性業者插旗台南，再創旅宿新里程碑。如福泰飯店集團與希爾頓酒店集團攜手合作，打造東亞首間高端品牌「Signia by Hilton」酒店（中西區、三四四間房），預計明年開幕營運；安南區的逸點亦旅（一八八房），明年三月預計營運，擁有全台首座「水下美術館」；善化區萬豪萬楓酒店（一六八房），已經動土；中西區的魚市場觀光旅館已取得建照，預計明年開工興建。

而福爾摩沙遊艇酒店及禧榕軒大飯店，今年雙雙榮獲五星級認證，加上性別友善、民宿、露營等，明年度房間數預計破一萬七千房，讓台南的住宿環境友善且豐富。

觀旅局舉辦年終記者會，強調「台南觀光、閃耀國際」。（記者林雪娟攝）

台南直飛日本熊本二十三日將首航，沖繩台南則是二十五日。觀旅局表示，目前日客來台八、九成，台南市長黃偉哲迎客後，將帶團搭乘首航機飛往熊本。台南安平至澎湖馬公觀光交通船航線今年首度開航，帶動跳島旅遊新行程；奧德賽號郵輪首度停靠安平港，進行兩天一夜台南遊，觀旅局已接洽，明年度將至少有二至三艘國際郵輪來台南，將台南觀光推向國際舞台。