觀光拉警報 冬山景區遊客大減
宜蘭縣冬山鄉兩大指標景區生態綠舟與梅花湖，近年遊客人次明顯下滑，統計顯示生態綠舟較前年減少近1.6萬人、梅花湖大減近8萬人。縣府為扭轉頹勢，提出多元振興策略，除升級硬體、活化水域遊憩，也評估將「情人節」移師梅花湖舉辦，帶動人潮回流。
生態綠舟結合冬山河水域、自然生態與環境教育，為宜蘭重要遊憩場域，近年推動夜間開放、夜航體驗；梅花湖是冬山鄉最具代表性老牌景點，環湖步道與湖光山色深受遊客喜愛，不過兩地遊客皆大幅減少。
縣府分析原因指出，新冠肺炎疫後國際旅遊復甦，國人出國比例提高，加上0403花蓮大地震影響東部旅遊信心，皆衝擊宜蘭觀光表現，同時國內旅遊偏好逐漸轉向親子、水域活動與自行車路線，傳統景區若未持續創新，吸引力容易下降。
縣府工旅處表示，未來將持續優化生態綠舟無障礙設施、公廁及充電樁等基礎建設，結合夜間水域活動，延長遊客停留時間，另著手檢討梅花湖園區動線與設施更新，並規畫優化電動遊船導覽，結合說故事體驗，提升搭乘率與消費動能。
為刺激觀光，縣府更提出「活動加值」策略，評估將具20多年歷史的「宜蘭情人節」移師梅花湖舉辦，透過燈飾布置、音樂晚會、市集與街頭藝人演出，營造浪漫氛圍，複製過往成功吸客經驗，另評估將蘭陽星空賞螢季納入冬山景區，強化夜間經濟。
此外，縣府也推動冬山河流域觀光整合，串聯梅花湖、生態綠舟、水火同源、新寮瀑布等景點，結合旅行社推出主題遊程，擬以促參模式引進民間資源，為景區注入創意與資金，重現冬山景區魅力，帶動觀光人潮回溫。
