觀光新印象！嘉縣公廁評鑑出爐 圓潭生態園區「性別友善」獲特優

嘉義縣自民國108年起積極向中央爭取補助，迄今已核定投入近1億元經費，完成改善或新建超過237座公廁，今(3日)舉行「嘉義縣優質公廁評鑑成果發表暨頒獎典禮」，多座公廁獲肯定，其中知名賞螢聖地，今年1月才完工的圓潭生態園區性別友善公廁，因兼顧不同使用者需求，位處阿里山重要景點之一，獲「觀光地區及風景區組特優獎」。

嘉義縣環境保護局近年完成改善或新建超過237座公廁，這些工程分布於市場、公園、觀光景點及交通節點等多元場域，值得一提的是，縣府成功爭取經費，在新港鄉大潭村「大潭岳湖」新建預鑄式公廁，提供嘉義縣龍舟與輕艇代表隊選手訓練使用，減少環境汙染，也讓運動選手擁有更舒適便利的訓練環境。

知名賞螢聖地，今年1月才完工的圓潭生態園區性別友善公廁，獲「觀光地區及風景區組特優獎」。(阿里山管理處提供／呂妍庭嘉義傳真)

環保局也辦評鑑，從縣內眾多公廁中選出在清潔維護、友善設施、智慧科技與在地特色上表現突出的單位，並依據表現分別頒發特優與優等獎項，今獲獎績優公廁中，嘉義縣政府及圓潭生態園區得獎處皆為性別友善公廁。

環保局指出，性別友善公廁不同於傳統男女分廁，而是以便器種類標示空間，兼顧親子如廁與照顧者需求，避免照顧者進入異性廁間的尷尬情境，也讓非傳統性別認同者能安心如廁，展現平等、尊重與包容的價值。

評鑑委員鄒燦陽表示，性別友善廁所設置比例逐年提升，呼籲公私單位在未來規劃與改建公共廁所時，可將其納入考量。

阿里山管理處處長黃怡平說，圓潭生態園區的性別友善公廁，為一處採通用設計理念興建的公廁。其設計以「友善多元性別、親子照顧及改善排隊如廁問題」為核心，全面兼顧不同使用者需求，且公廁內小便斗及各廁間皆設有單間隔間，並配置完善門鎖、清晰標示、充足照明及安全設備，讓民眾能安心、自在、不受歧視地使用，同時也兼顧育兒族群及身障人士等特殊需求。

黃怡平進一步指出，目前阿里山管理處轄內所有公廁，均經環境部列管評定為「特優級」，達成全數特優的卓越成果，未來將持續推動優質公廁政策，落實「不溼、不髒、不臭」的管理原則。

鴻達寶業有限公司及茂盛開發股份有限公司主動認養公廁，長期提供耗材並協助維護，展現企業社會責任，成為推動優質環境的重要夥伴，今也特別頒發感謝狀，以表彰他們的貢獻。

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣許多觀光景點、廟宇，甚至是社區活動中心等公共空間皆設有公廁，這些場所將直接影響遊客對當地，甚至對整個縣市印象，藉由評鑑，除表彰管理單位在公廁環境維護上的努力，亦呼籲大家持續保持良好的衛生品質，為遊客留下最佳印象。

