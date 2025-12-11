觀光新地標！大安港媽祖文化園區招商釋出最大商機 巨型媽祖雕像115年完工

大安港媽祖文化園區基座外觀以白海豚環繞媽祖為意象打造。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中海線觀光迎來重大利多！大安港媽祖文化園區的核心建設—高達30公尺的巨型媽祖雕像，預計於明年完工，將成為全台最具代表性的觀光地標之一，帶動人潮與產業效益。為掌握這波海線觀光成長動能，台中市政府觀光旅遊局宣布啟動「大安港媽祖文化園區興建營運移轉案（ROT／BOT）招商作業」，誠摯邀請企業進駐，共同打造結合信仰文化、濱海景觀及休閒娛樂的中台灣觀光新景點。

大安港媽祖文化園區正前方擁有開闊海景結合濱海自行車道。（圖/記者廖妙茜翻攝）

大安港媽祖文化園區位於台中大安濱海樂園南園，鄰近大安港、濱海自行車道、生態濕地與海岸景觀，擁有得天獨厚的自然環境與文化資源。園區結合文化觀光，發展複合遊憩園區開發，包含媽祖主題強化、藝文展演場域設置、水域遊憩活動、遊憩運輸服務、高品質住宿服務及美食與在地農特產品觀光。隨著媽祖雕像即將亮相，預期塑造強而有力的吸客核心，帶動園區周邊觀光遊憩產業聚集，為企業創造多元營運機會。

園區內部展區不定期舉辦常設展覽，現為草月流漂流木藝術創作展。（圖/記者廖妙茜翻攝）

觀光旅遊局指出，本案採ROT(改建營運移轉)及BOT(興建營運移轉)方式，引入民間專業與創新量能，透過公私協力推動園區開發與營運，提升觀光服務品質，打造具文化深度與旅遊魅力的濱海園區。這次招商至115年2月27日止，相關申請須知與投資契約草案已於財政部促進民間參與公共建設資訊網、台中市政府觀光旅遊局網站及台中市風景區管理所網站公告，歡迎業者查詢。

大安濱海樂園南園海灣今年已公告為開放水域，大批遊客前來從事水域遊憩活動。（圖/記者廖妙茜翻攝）

觀旅局長陳美秀表示，大安港媽祖文化園區陸續執行空間與景觀營造計畫，包含周邊停車場劃設、防風林營造、植栽補強與景觀整體風貌優化工程。媽祖雕像工程於去年取得雕像雜項執照，工程進度持續推進，預計115年竣工。她強調，媽祖文化是台灣具代表性的文化資產，透過導入創新觀光元素，定能使傳統信仰轉化為具國際能見度的文化品牌。未來雕像完工後，將掀起園區觀光熱潮，期盼攜手企業共同打造海線觀光新亮點。

一樓配置多媒體放映廳，可作為會議、表演與影片放映等多元活動場域。（圖/記者廖妙茜翻攝）

台中市風景區管理所補充，這次招商文件內容完備且方向明確，涵蓋園區開發定位、權利義務與投資模式，並以公開透明原則推動招商流程，所方提供行政協助、諮詢服務與現地勘查，以降低業者進場門檻、建立穩定合作模式。未來園區發展空間廣大，可規劃媽祖文化展示、景觀餐廳、觀海（觀星）露台、主題旅宿、文創市集、美食展售及親子休憩設施等，具高度市場可塑性與商業擴張潛力。誠摯邀請業界踴躍投件，把握最佳布局時機，共創大安港媽祖文化園區多元新風貌，迎接海線觀光全面升級。詳細招商資訊請上促參司網站、觀旅局網站或風管所網站查詢。