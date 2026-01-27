觀光業已在急診室插管搶救？ 洪孟楷轟觀光署數據「粉飾太平」還灌水

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

根據交通部觀光署最新統計，去年國人出國人次達到1894萬人次，但同期來台旅客僅約857萬人次，換算下來，觀光逆差達到破千萬人次，出國人次及觀光逆差雙雙創下新高。不過觀光署認為，目前國際間比較已從「旅客量是否回來」，轉向觀察「一趟行程實際留下多少消費」，這也是近年在評估觀光表現時所關注的重點。立委洪孟楷痛批「粉飾太平」救不了插管中的台灣觀光，他更指出，現行的「觀光產值」算法是大灌水。

觀光署把跨縣市開會、返鄉探親，全都納入國旅；再把餐飲、交通、一般消費等日常支出全面灌進「觀光產值」。洪孟楷感嘆，這5千多億產值，與其說是觀光榮景，不如說是把全民生活成本包裝成政績。（圖／翻攝自臉書）

洪孟楷說，2025年台灣觀光逆差首次突破千萬人次、金額高達7千億元；諷刺的是，去年十月在質詢時，他已語重心長提醒觀光署新任署長陳玉秀，觀光署報告通篇粉飾太平，讓不知情的人誤以為台灣觀光大順差，且當時逆差已逼近900萬人次。

什麼叫粉飾太平？洪孟楷直言，觀光署一方面強調「國人出境有利於國籍航空、旅遊、保險與零售產業」，彷彿出國越多越好；但另一方面，前幾年卻又自行訂下「入境人次恢復門檻」，結果跳票、下修。過去入境觀光突破千萬人次並非做不到，如今卻成了空話，逆差持續擴大，誰該負責？

針對國旅政策，洪孟楷質疑，觀光署無法對症下藥，只剩數字美化。官方宣稱全年國旅2.22億旅次、產值5185億元，乍看亮眼，實際卻漏洞百出。觀光署改用「旅次」作為統計基礎，只要出門一次就算：跨縣市開會、返鄉探親，全都納入國旅；再把餐飲、交通、一般消費等日常支出全面灌進「觀光產值」。洪孟楷感嘆，這5千多億產值，與其說是觀光榮景，不如說是把全民生活成本包裝成政績。

洪孟楷提醒，疫情結束後，亞洲各國都在搶觀光市場，因為觀光產業能帶動飯店、住宿、餐飲、運輸等廣大民生行業，讓更多人受益，而非像高科技產業只集中於少數企業。當泰國、韓國早已回到疫前入境水準，台灣還要被動到何時？他反問觀光署官員，撇開補貼與撒幣，請問這些坐在辦公室裡的官員：吸引外國觀光客來台灣「你們真正的方法是什麼？」

