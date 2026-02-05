觀光火車「山嵐號」台南出發 開進西部嘉南平原

台鐵觀光列車「山嵐號」（圖）推出新路線台南至彰化，列車上可亨受精緻美食 。記者吳淑玲／攝影

台鐵觀光列車「山嵐號」推出全新路線，首度串聯台南至彰化，四月三日啟程，也呼應台南美食之都形象，與五星級飯店業者合作菜色，能在列車上品嘗紅蟳米糕、酒家菜等。南市府表示，有望讓搭乘的旅客在台南住宿，提高城市旅遊吸引力。

台鐵表示，山嵐號與雄獅旅行社合作，去年四月投入花東線營運，累積搭乘近兩萬人次，全新路線以原山巒霧氣為靈感的設計概念，延伸至山與平原交會的嘉南地景，列車沿途停靠嘉縣大林鎮、彰化二水鄉等鄉鎮，旅客可參觀大林百年老屋「雪香亭」，也能走訪二水首座西醫院鄭鼎宅，體驗嘉南平原的人文風貌。

昨天在台南車站宣傳山嵐號新路線，展示菜色，台鐵指出，雄獅和台南晶英酒店合作，將府城的味道帶上列車；去程餐點「太子盛」還原裕仁皇太子來台時所享用的酒家菜，回程餐點「阿舍饗」則以府城仕紳飲食文化為主軸，都選用在地食材，不僅能品嘗台南特有的糖漬西瓜綿，連經典的紅蟳米糕也能在車上享用。

南市觀旅局專委丁玲俐說，旅客為搭乘山嵐號，會提早一至兩天抵達台南市住宿，之前推台東、枋山行程，也是很多人為了搭火車會先到屏東或台東住宿，而從彰化出發的旅客，也會留在台南玩，觀光列車套裝行程有助提高台南城市旅遊吸引力。立委林俊憲說，短程觀光列車多半集中在濱海或東部，唯獨少了西部，因此請台鐵規畫一條從台南出發的觀光列車，期待台南路線讓觀光列車成為國內旅遊的新風潮。

