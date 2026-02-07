觀光產業再起1／今年來台旅客 拚900萬人次 重量更要重質

台灣要力拚2030觀光產業達兆元產值，2026年以來台觀光達900萬人次為目標，交通部主要透過觀光旗艦計畫，以及成立觀光研訓院等政策，希望逐步加熱觀光產業。根據最新統計，2025年入境觀光旅客約857.4萬人次。

2025年來台觀光人次目標設定在900萬人次，確定無法達標，2026年也將朝900萬人次目標邁進，不過觀光署強調，更重要的是觀光的「質」，未來在觀光發展上，並非單純追求人次成長，而是在確保服務品質與觀光體驗的情況下，穩健推進市場發展。

觀光署統計，2025年來台旅客857.4萬人次，較2024年785.7萬人次，增加71.7萬人次，增幅達9.12％，表現亮眼。

觀察近年統計，2019年疫情前，入境觀光人次突破1,186萬人次；因新冠疫情爆發，衝擊全球觀光市場，台灣難以倖免，2020年來台旅客只剩137萬人次，2021年更雪崩至14萬人次，2022年起才逐年復甦。

若從來台觀光客國籍上來看，第一名仍以日本最多，占比達16.8％，其次為香港14.3%，第三為南韓11.8％，第四為美國8.2%，第五則是中國大陸7.8%。

有趣的是，雖然前五名與往年並無太大差異，不過六至十名皆是東南亞國家，分別是菲律賓、越南、泰國、新加坡及馬來西亞。

其中日本相較2024年，已提前一個月突破百萬人次，菲律賓在11月也已超越疫前，再創新高。交通部表示，無論是東北亞、東南亞、紐澳、歐美等各來源國旅客均有成長。

市場結構方面，歐洲來台旅客成長顯著，德國、英國及法國為前三大來源國。

消費結構顯示，美國旅客單日平均消費超過240美元，高於2024年平均182美元，歐美市場整體日均消費水準偏高，若能延長停留天數，將有助提升觀光產值。

觀光署表示，2025年來台觀光人次受天氣因素及國際環境變化影響，要復甦到疫前水準，仍面臨挑戰。當前觀光產業仍有缺工問題，環境整備與人力補充須同步進行，若旅客量成長過快，服務能量未能即時到位，並不利產業長期發展。

觀光署強調，針對現階段將在「質量並進」前提下，以提升品質為優先考量，並非單純追求人次成長，而是確保服務水準與旅遊體驗，穩健推動市場發展。

行政院日前召開「觀光產業振興諮詢會議」，觀光研訓院已成立籌備處，期待能在2026年7月前掛牌成立。

觀光署研擬各項計畫，希望朝向「永續觀光」總目標，落實「觀光主流化」，透過跨部會整合與合作，從「體驗深化」與「價值升級」兩大核心出發，推動包括生態旅遊、文化觀光、休閒旅遊、會展、演唱會經濟等，提升台灣觀光體質。

同時也推出「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in臺灣」與「永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0」兩大旗艦計畫，皆為四年期計畫，盼優化觀光環境並找出台灣特色，向國際說故事。

