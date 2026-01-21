觀光直升機在日失聯 駐日代表李逸洋代表我方高層致謝 日方跨部門全力搜救

我國駐福岡辦事處處長陳銘俊（右2）21日下午抵達熊本縣阿蘇山了解日方搜救的情況。 圖：翻攝自李逸洋臉書

[Newtalk新聞] 一架載有2名台灣乘客及飛行員的觀光直升機，20日在日本熊本縣阿蘇山附近失聯，引發台日高度關注。我駐日代表李逸洋今日表示，消息傳出後，已在第一時間指示駐福岡辦事處向日方正式請求全力搜救，並即時啟動台日聯繫與協調機制。

李逸洋指出，駐福岡辦事處處長陳銘俊於今（21）日下午2時多回報，已抵達阿蘇山事故現場，並依其指示，代表總統、行政院長及外交部長，向參與搜救的日本警消、自衛隊及相關單位表達誠摯感謝，感謝日方在第一時間動員人力與裝備投入搜救行動。

陳銘俊也向李逸洋回報，台灣乘客家屬已於今日下午抵達熊本市，駐福岡辦事處已就目前搜救進度向家屬進行說明，並代表政府表達慰問與關懷，後續將繼續提供必要協助。

根據陳銘俊轉述日方說明，昨（20）日日本警消合計出動約60人展開搜救行動，並由自衛隊派出直升機，從多個角度嘗試接近直升機疑似墜落地點；今（21）日則再動員超過50人持續搜索，空中至少有4架直升機盤旋支援，並嘗試以無人機接近現場，在地形與環境條件受限下，相關單位仍全力投入救援。

李逸洋強調，駐日代表處將持續與日方中央及地方政府保持密切聯繫，隨時掌握搜救進度，並在外交與人道層面提供必要協助，確保家屬獲得即時資訊與支持。

