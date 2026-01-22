觀光直升機墜毀2台人仍失聯 阿蘇市長宣布：火山參觀區全面封閉

阿蘇火山參觀區目前全面封閉，阿蘇市長松嶋和子表示，直到救出失蹤者為止。（圖／翻攝自X／rkkhodo）

日本熊本縣阿蘇山20日發生觀光直升機墜毀事故，一架自「阿蘇卡德利動物樂園」起飛的直升機在執行火山口空中遊覽任務途中，於阿蘇中岳火山口附近墜毀破裂，機上包含1名日本籍機師與2名台灣籍旅客，至今仍下落不明。搜救行動持續進行中，阿蘇市長松嶋和子今（22）日稍早宣布封鎖參觀區，直到救出失蹤者為止。

綜合日媒報導，阿蘇市長、同時也是阿蘇火山防災會議協議會會長的松嶋和子今日中午前往中岳火口視察搜救情況，並在接受媒體訪問時表示，在確認失蹤者全數獲救或尋獲之前，火山口觀光區將持續全面封閉。松嶋和子強調，現場因火山氣體與水蒸氣影響，能見度極差，救援環境相當嚴峻。

松嶋和子指出，市府與消防、警消及相關機構正密切合作，投入最大努力進行搜救，希望盡快有進展。但她也坦言，封閉火山口勢必影響觀光，但在此情況下，必須以人命安全與救援行動為最優先考量。

阿蘇中岳第一火山口向來是當地最具代表性的觀光景點之一，深受國內外遊客喜愛。松嶋和子對事故發生感到相當震驚與遺憾，直言這起意外無疑對阿蘇是沉重打擊。目前火山口周邊仍維持管制狀態，是否重新開放，將視搜救結果與安全評估而定。

據日本氣象廳公開資料顯示，事發現場今日天氣嚴寒又颳強風，警消人員進行氣象確認後，預計下午會使用消防的無人機及熊本縣警的直升機，找出直升機確切墜毀地點。

