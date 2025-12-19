觀光署公布旅行業黑名單 51家業者遭解散或廢照

隨著年度旅遊旺季寒假與春節腳步臨近，國內外旅遊市場買氣回溫，然而在市場一片繁榮背後，卻隱藏著旅行業者的營運危機。交通部觀光署近期依據「發展觀光條例」第43條規定，公告今年度旅行業最新營運現況，數據顯示，今年共有39家旅行社申請解散，另有12家旅行社因保證金不足、逾期未報備等事由，遭主管機關廢止或撤銷執照。此項公告旨在保障消費者權益，確保國人在規劃行程時，能避開營運不善的黑名單，避免發生求償無門的窘境。

解析「黑名單」：12 家業者因何被廢照？

根據觀光署提供的詳細名單，12家遭到廢止或撤銷執照的旅行社中，最核心的問題在於「旅行業保證金」的維持。這顯示部分業者在財務週轉或法規遵循上的重大漏洞。

廣告 廣告

其中，全球國際旅行社、松愛國際旅行社、諦陽旅行社、新成長旅行社、以及台灣風獅旅行社，皆是因為經旅行業品質保障協會（品保協會）公告出會後，未能於觀光署規定的限期內繳足旅行業保證金，最終遭到廢照處分；此外，朝桂旅行社、寶鑽旅行社與世航旅行社，則是因暫停營業超過一個月，且未依規定向觀光署報備超過六個月，顯示公司運作已完全停擺。

而翔展旅行社的保證金甚至遭到法院強制執行，且在通知限期補足後仍屆期未繳足，這類財務狀況嚴重惡化的業者，極易發生捲款或行程跳票的爭議。

共有12家旅行社被廢照，民眾請注意！（圖／AI生成）

解散潮警訊：39家業者自請「退場」

除了被動遭廢照的業者外，今年度更有高達39家旅行社申請核准解散或經主管機關副知註銷稅籍。這些業者分布全台，其中包括經營多年的天南旅行社、東航旅行社、興南旅行社，以及部分具特色名稱的犇發國際、猴思特、鯨宇國際、澎式日常、四海一家等旅行社 。

觀光署特別提醒，依法已停業、解散之旅行業不得營業，如果旅客發現這些名單中的業者仍有營業情形，可檢附相關事證向觀光署檢舉，以防範非法經營損害消費市場穩定。

官方叮嚀：切勿誤信Line非法揪團

觀光署強調，參團旅遊應選擇領有執照的合法旅行社，並簽訂旅遊契約才具備法源保障。近期在網路社群或Line群組中常見的個人揪團、非法業者代訂行程，由於缺乏保險與保證金機制，一旦發生事故，消費者往往只能自行承擔損失。

建議民眾出發前，應落實「查、看、登」三大動作：至觀光署行政資訊網「消保事項專區」查詢合法業者名單、詳看契約內容，並至領事事務局或陸委會網站完成登錄個人資訊，以確保旅外安全。