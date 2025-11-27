觀光署刺激外國旅客來台獎勵方案，須登記後才能抽獎，不是入境就可領

Taiwan FactCheck Center

網傳「朋友週日到野柳玩，遇到不少東南亞觀光客。閒聊才知道這些東南亞觀光客，每個人都拿到台灣政府5000元台幣旅遊補助款」？



觀光署刺激外籍旅客來台旅遊方案均須登記後才能抽獎，非人人有獎

社群網路流傳「東南亞旅客每人入境就能拿5000元補助」的說法﹔經查，觀光署於2023年至2025年9月30日，以及2025年11月12日至2026年1月30日推出的兩項外籍旅客獎勵方案，皆須事前登記並採抽獎方式提供消費金或獎項，並非入境即可人人領取。目前正在進行的活動提供的5000元消費金僅18組，也與網傳「人人都能領到」明顯不符。



一、經向觀光署求證並檢索相關方案內容，不管是已經結束的獎勵方案，或者剛推出的新措施，均採「登記後抽獎」模式，僅中籤者可獲得消費金或獎品。已經結束方案的中獎率約為12％，新方案5000元消費金僅18組；因此，不可能如網傳宣稱「每個人都拿到」。



二、品保協會表示，不論是2023年至2025年9月底的方案，或目前進行至明年1月的活動，皆須先登錄並由主辦單位抽選，不存在「外籍旅客入境即可領取5000元補助」之情形。

另致電詢問有在接待外籍旅客來台旅遊的佳瑛旅行社也證實，傳言說法不正確。



三、網傳貼文宣稱遇到東南亞觀光客的時間點可能是11月23日，但當時觀光署的新活動「金福氣感謝季」僅限曾登錄舊方案的旅客參加，5000元消費金名額僅18組，並非所有入境旅客皆可領取，應不會發生整團旅客都中獎的情形。



傳言將「需事前登記、抽獎提供」的獎勵，誤稱為「外籍旅客人人入境即得」，與實際狀況有落差，為「易生誤解」訊息。



【查核聲明】本報告僅針對傳言「東南亞旅客每人入境就能拿5000元補助」的說法進行查核，網傳其餘內容為個人意見抒發，不在查核範圍。

背景

臉書帳號「洛杉基」於11月26日發文，稱朋友週日到野柳旅遊，遇到不少東南亞觀光客，經由閒聊發現這些東南亞觀光客，每個人都拿到台灣政府5000元台幣旅遊補助款，藉此吸引到台灣觀光旅遊。貼文一步質疑政府大方補助外國人、先前卻吝於普發一萬照顧國人等論述。

網傳訊息擷圖

查核

查核點：網傳「東南亞旅客每人入境就能拿5000元補助」是真的嗎？

觀光署吸引國際觀光客原方案具資格限制與抽獎機制，非入境即可人人領取

（一）查核記者致電觀光署國際組求證，並檢索「我的E政府」、「觀光署」等網站資料。觀光署自2023年開始推動「遊台灣金福氣」方案，於2025年9月30日截止。該方案包含兩大部分：一是提供外籍自由行旅客抽取5000元消費金；二是團體旅遊補助，但補助對象為旅行社，而非旅客個人。

自由行方面，旅客必須持非中華民國台灣護照，以觀光為目的入境，停留3日至90日，並需於抵台前1至7天完成網站登錄，才具備抽獎資格；入境當日須於指定機場完成抽獎程序，僅抽中的旅客才能獲得5000元電子票證或住宿抵用券，並非「人人可領取」。

團體旅遊部分則屬「獎助金」制度，由合格旅行社統一申請，並非直接發放給旅客個人。旅行社須於入境前三個工作天提出申請，且團體需4人以上、停留至少3天2夜。旅客離境後，由旅行社依團體人數與天數向觀光署申請新台幣5000元至5萬元不等的獎助。另設年度限額，2023年每家旅行社可申請600團、2024年900團、2025年450團，補助受年度預算與名額管控，不是所有團體皆可獲補助。

根據2023年媒體報導（中時新聞網、民視新聞網），內容均有提及外籍旅客自由行來台「有機會抽中5000元消費金」，並非「入境即人人有獎」。另根據《聯合報》報導，觀光署自2023年5月1日啟動「遊台灣金福氣」消費金抽獎活動，2025年9月30日畫下句點，共吸引653萬旅客來台試手氣、逾78萬人次中獎。

（二）2025年11月12日起，觀光署推出第二項活動「金福氣感謝季」，活動至2026年1月30日中午12時截止。此活動並非針對所有外籍旅客，而是限定「曾於舊方案登錄並實際入境台灣」的國際旅客，再次進行抽獎。

符合資格者須至感謝季網站登錄後才可參加抽獎，僅得獎者可獲得商務機票、住宿券或5000元禮物卡等獎品。這項措施同樣採抽獎制度，並非「入境即得獎勵」；且5000元獎項僅18組，不可能發生網傳宣稱的「每個人都拿到」狀況。

綜合上述，網傳文章發布於11月27日，內文似乎暗示事件發生在23日的週日。依據當時觀光署所推出的新活動「金福氣感謝季」，該方案並非面向所有入境旅客，而是限定曾於舊方案登錄並實際入境台灣的國際旅客才能參與抽獎，且5000元消費金僅有18組。由於能參加抽獎的對象本就有限，再加上名額極少，網傳所稱「每個人都拿到」與實際制度情況明顯不符。

品保協會：網傳「入境即領5000元」不實，活動皆採登記與抽獎制度

查核記者致電中華民國旅行業品質保障協會（品保協會）公關主委李奇嶽求證。

李奇嶽表示，網傳「東南亞旅客每人入境就能拿5000元補助」說法絕對不正確。不論是2023年至2025年9月底已經結束的活動，或是近日啟動、預計持續至明年1月的新活動，均採取事先登錄後再進行抽獎的方式，並非外籍旅客入境即可人人獲得補助。

另致電有在接待外籍旅客來台旅遊的佳瑛旅行社，該旅行社也證實，傳言說法不正確。