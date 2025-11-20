觀光署力推台灣旅遊 3D影片將登紐約時報廣場

（中央社記者侯姿瑩華盛頓19日專電）台灣觀光署駐紐約辦事處今天表示，將於紐約時報廣場揭幕首支裸眼3D台灣觀光廣告影片，在全球最繁忙的地標之一，展現台灣觀光活力與樂趣。另外還有2輛台灣觀光主題彩繪雙層巴士穿梭紐約街頭，展現寶島魅力。

觀光署駐紐約辦事處發布新聞稿表示，今天於紐約舉辦媒體與業者推廣說明會，搶先放映美國公共廣播電視（PBS）「行腳天下」（Bare Feet with Mickela Mallozzi）節目最新一季在台灣取景的首播內容，呈現主持人在台拍攝期間的動人旅程。

辦事處也宣布，觀光署24日將於紐約時報廣場揭幕首支裸眼3D台灣觀光廣告影片，以觀光署吉祥物喔熊（OhBear）為主角，在全球最繁忙的地標之一，展現台灣觀光活力與樂趣。

辦事處表示，台灣觀光3D廣告影片將於感恩節與耶誕假期期間在時報廣場播放。另有2輛台灣觀光主題彩繪雙層巴士穿梭紐約街頭，展現寶島的自然與文化魅力。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強表示，今年台美關係發展成果豐碩，觀光等軟性民間交流益發熱門，美國飛往台灣的直飛航班及航點不斷增加，赴台旅行更加便利，期待美國民眾赴台旅遊人數再往上提升。

觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真則說，為吸引更多國際旅客訪台，今年觀光署持續大力宣傳台灣觀光，更推出多項優惠措施。

莊靜真指出，除了轉機旅客可免費體驗過境半日遊、「遊台灣金福氣」感謝祭活動，觀光署自11月1日起推出「轉機入境・好禮等你！」活動，凡持非中華民國（台灣）護照、經桃園國際機場轉機並於轉機時間入境台灣停留24小時以內之旅客，即可獲得價值新台幣600元的機場消費券。

另有支持台灣東海岸旅遊而推出的「兩人兩晚住宿」優惠活動，並提供旅客贏得汽車等大獎的機會，活動至2026年2月28日止。（編輯：陳慧萍）1141120