觀光署參山等3處 榮獲國家環境教育獎 以生態保育、環境教育與永續旅遊傳捷報

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環境部於115年6月12日舉辦環境教育國家級最高榮譽「第10屆國家環境教育獎」頒獎典禮，交通部觀光署（以下簡稱觀光署）傳來令人振奮的捷報 ！轄下西拉雅國家風景區管理處、大鵬灣國家風景區管理處以及參山國家風景區管理處（八卦山脈生態遊客中心），憑藉深耕地方生態、融合在地文化及推動低碳旅遊的務實治理，從全臺激烈競爭中脫穎而出，榮獲機關（構）組肯定，展現觀光署推動永續觀光與環境教育並行的豐碩成果。

觀光署認為國家風景區不只是觀光遊憩場域，更是推動環境教育、生態保育與地方共好的重要基地。此次3處國家風景區管理處同獲肯定，代表觀光署近年積極推動「永續旅遊」、「低碳觀光」及「環境教育」已有具體成果。未來將持續結合各國家風景區特色，透過自然生態導覽、地方文化轉譯、低碳旅遊及多元環教課程，引導遊客在旅程中認識土地、親近自然，進一步成為守護環境的行動者。

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獲獎單位核心亮點：

1.大鵬灣管理處：從水產養殖蛻變藍碳濕地，領航低碳循環經濟

大鵬灣國家風景區管理處以「人工濕地」作為環境治理與教育推廣的重要亮點。大鵬灣過去曾因水產養殖及環境變遷面臨水質與生態挑戰，經過多年來持續推動灣域整治、生態復育及濕地營造，讓人工濕地同時肩負生態保育、淨化水質及休閒遊憩功能；透過濕地復育、陸蟹保育、藍碳調查及低碳旅遊推廣，逐步轉型為兼具自然教育、環境治理與觀光體驗的永續場域，讓民眾在遊憩過程中理解濕地對生態系、氣候調適及地方生活的重要價值。

2.西拉雅管理處：17年深耕關子嶺紅葉公園，打造全齡蝴蝶生態教室

西拉雅國家風景區管理處則以關子嶺紅葉公園及「蝴蝶遊樂園」活動，展現生態教育與地方特色結合的成果。管理處長期投入蝴蝶棲地營造，結合專家團體、在地社區及學校力量，推動蝴蝶生態觀察與環境教育課程；其中「蝴蝶遊樂園」活動是透過蝴蝶幼蟲、寄主植物及生態棲地解說，讓民眾從觀察蝴蝶的生命歷程出發，理解生物多樣性、植物與昆蟲共生關係以及棲地保育的重要性，將專業生態知識轉化為親子、學校及一般遊客都能參與的環境教育體驗。

3. 參山管理處：翻轉獵鷹歷史，八卦山脈「無牆移動教室」接軌國際

參山國家風景區管理處則以八卦山脈「灰面鵟鷹生態」為核心，長期推動賞鷹活動、生態導覽及環境教育課程。灰面鵟鷹每年遷徙過境，已成為中臺灣重要生態景觀與環境教育主題；管理處透過跨域合作，結合政府機關、學校、社區、民間團體及學術單位，將早年地方獵鷹文化轉化為保育行動，並導入數位科技、校園推廣及深度旅遊體驗，讓賞鷹不僅是觀光活動，更成為認識鳥類遷徙、生態保育及人與自然關係的重要學習場域。

觀光署表示永續觀光的核心在於讓旅遊與環境共好，此次獲獎不僅是對第一線同仁、志工及在地夥伴長期投入的肯定，也象徵臺灣觀光正從「看見風景」邁向「理解土地、守護環境」的新階段。未來將持續以國家風景區為示範場域，推動生態保育、環境教育與觀光發展共榮，打造更具永續價值的臺灣觀光品牌。