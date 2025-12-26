觀光署啟動「北回之巔－微笑南灣」 計畫 揪跨部會軟體先行

觀光署長陳玉秀（中）26日召開旗艦計畫諮詢會議。（觀光署提供／蔡明亘台北傳真）

觀光署啟動國家級旗艦計畫，整合交通、內政、文化、農業四部會資源，串聯「23.5°N 北回歸線（綠色奇蹟）」與「南台灣海灣（藍色海洋）」，打造具備國際競爭力的世界級旅遊目的地。（觀光署提供／蔡明亘台北傳真）

交通部觀光署今針對「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in台灣計畫」開諮詢會議，集結內政部、文化部、農業部代表及產業界專家。觀光署長陳玉秀表示，為讓台灣觀光更具國際競爭力，已啟動「軟體先行」策略，將整合跨部會資源，梳理台灣獨有山海故事，讓未來旅遊不再只是走馬看花，而是能深入在地、一來再來的感動體驗。

觀光署指出，台灣擁有許多世界級的「隱藏版」資產，此計畫將打造足以與世界對話的台灣旅遊新特色，「北回之巔」（23.5度的綠色奇蹟）是大家可能不知道，北回歸線穿過全球多是沙漠，唯獨台灣是綠意盎然的森林，且從海拔0公尺到3952公尺的劇烈地形變化，孕育出豐富多元的生態及文化。

此計畫將串聯嘉義阿里山、玉山至花東縱谷，民眾可以搭乘林鐵體驗從都市到高山的垂直景觀奇蹟，或在花東縱谷體驗全球罕見的「歐亞板塊交界」地質奇觀，這是一條能讓世界驚豔的「朝聖之路」。

「微笑南灣」（熱情的南方藍海）則聚焦南台灣的療癒力量，除陽光與沙灘，更將重現雲嘉南300年的鹽業歷史，深化鹽文化觀光的內涵，並整合大鵬灣、恆春半島澎湖與綠島資源，推動遊艇、潛水與夜間觀光，未來的南部海岸，將是適合全家大小放慢腳步的樂活天堂。

觀光署提到，過去民眾常覺得台灣景點分散、缺乏整合，此次計畫將打破過去單打獨鬥的局面，觀光署將扮演跨域整合平台，匯聚各部會能量組成「觀光國家隊」，未來將持續與內政部、文化部、農業部等單位緊密溝通與合作，透過跨部會的資源串聯，將原本點狀的景區串聯成線，讓民眾在旅途中享受更順暢的交通接駁與更豐富的文化解說，體驗具備完整故事性的深度遊程。

今日與會的多位產業界專家也肯定署長推動「質感升級」的方向，專家建議，現在的旅客要的是「體驗」而非單純的「建設」，應優先改善多語環境、接駁服務與遊程設計，讓軟體服務更有溫度。

針對未來的旅遊體驗，陳玉秀強調「先要感動自己，才能感動別人」，觀光署未來在軟實力的行程規畫上，將採取「分眾分客群」策略，針對不同族群需求提供多元化的旅遊選擇。透過精準的內容設計，讓每一位旅客都能找到適合自己的遊程，創造屬於自己的獨特旅遊價值。

觀光署提到，目前全台已有6個風景區取得「綠色旅遊目的地」認證，並奪下7個全球百大故事獎，觀光署將持續以軟體先行策略，「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in台灣計畫」目標在民國118年全面展現具體成果，讓台灣獨特之美成為國際旅客一來再來的理由。

