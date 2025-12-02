觀光署好客民宿嘉年華 邀旅人記錄旅途中最觸動心弦的瞬間

記者李佩玲／臺北報導

交通部觀光署自今年9月推出「好客民宿嘉年華」活動，規劃3大主題活動，包括「好客日記」、「拍下好客 遇見好客」及「好客民宿月優惠」，邀請大家親身體驗民宿主人熱情款待的感動服務；活動開跑至今，民眾參與熱烈，還沒加入的民眾可於12月20日前至活動網站分享旅遊體驗或照片，就有機會把拍立得相機、26吋行李箱及好客民宿住宿券等好禮帶回家。

觀光署指出，本次嘉年華會以「好客日記」為主軸，鼓勵旅人記錄旅途中最觸動心弦的瞬間。有旅人分享花蓮民宿以在地食材製作的健康早餐與手工饅頭；有人記錄在關子嶺泥漿溫泉中放鬆身心的悠閒時光；也有人捕捉孩子在田野奔跑的身影，勾起回到外婆家的童年記憶。每篇日記都是旅人與民宿主人交流互動的縮影，也是好客精神最真摯的呈現。

觀光署說明，「拍下好客 遇見好客」活動以全臺串聯的尋寶方式進行，邀請旅人走訪各地好客民宿，拍攝民宿標章或打卡牌並分享上傳。藉由探索與拍照，旅人不僅能欣賞各民宿獨特的建築風格、地方故事與人文底蘊，更能親身感受主人以真心打造的款待，體會每一間民宿所呈現的不同溫度與魅力。

另外，活動期間還有多家民宿同步推出「好客民宿月優惠」，內容包含續住2晚加送1晚、平日9折、入住加送在地伴手禮等。透過這些回饋，旅人能更深入融入地方生活，品味自然、文化與在地人情。活動詳情可至臺灣好客民宿網查詢。