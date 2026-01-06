觀光署彙整官方資訊 7200家7-11化身旅遊服務據點

交通部觀光署與統一超商6日簽署合作備忘錄(MOU)，展開「旅人便利店」合作，全國7200多間7-11門市將成為旅遊服務據點。昨起觀光署吉祥物喔熊組長、副署長黃荷婷、署長陳玉秀、統一超商營運服務群群總經理羅文璣、統一超商吉祥物OPEN將。(記者蔡昀容攝)

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部觀光署與統一超商今天(6日)在台北簽署合作備忘錄(MOU)，展開「旅人便利店」合作，全國7200多間7-11門市將成為旅遊服務據點。旅客未來到超商掃碼「行動旅服PWA」網頁，即可獲得全國各地食宿遊購行資訊；國際旅客原本只能在機場兌換金福氣旅遊金，將來也開放超商通路。

觀光署與統一超商合作，在擴大通路、共同行銷及數據分享三方面互助互惠，全國7-11門市化為「旅人便利店」，提供觀光服務。

署長陳玉秀表示，台灣安全、便利、熱情受國際旅客盛讚，便利超商更令他們印象深刻；超商明亮且永遠有人，是旅客抵達陌生地方獲得溫暖的開始，因此透過公私協力，將統一超商納進觀光合作夥伴，除了國內門市，未來也期待能透過其國際通路宣傳，吸引更多國際旅客來台。

統一超商營運服務群群總經理羅文璣表示，藉由門市的旅遊服務，希望讓國際旅客更便利探索在地文化及景點，旅程更順暢愉快；所有門市一定會做好服務，協助台灣提升國際能見度，讓國際旅客留下感動深刻印象，一二再、再而三來台旅遊。

新推出的「行動旅服PWA」網頁，彙整觀光署、內政部國家公園署、農業部林業及保育署、農村水保署、經濟部產業發展署及各地方政府觀光等官方資料，提供主題遊程、大型活動、節慶活動、步道、園區遊憩、農業旅遊、觀光工廠、產業體驗、在地景點等資訊。網頁裡還有「喔熊AI小幫手」，提供問答式諮詢服務。

「行動旅服PWA」網頁連結將以QR Code形式，張貼在7-11門市ibon機台旁。首波於2月6日在北部、東部及金門推出，預計今年7月底前擴及全國。語言初期是中、英、日文，未來預計擴充韓文、泰文、越語等。

觀光署今年規劃「遊台灣金福氣2.0」，針對國際重遊客祭出抽旅遊金的獎勵措施，鼓勵老朋友帶新朋友來台。這筆預算規劃6億元，立法院通過後，就會抵定推出。陳玉秀表示，過去國際客要到機場才能兌換，未來規劃7-11也能兌換。

觀光署表示，規劃邀集更多通路業者共同參與，持續提供國際旅客便利服務。至於其他品牌的超商會不會加入響應，陳玉秀說明，各家業者經營模式不同，有些是總公司主導推行，有些尚需加盟主同意，目前是7-11答應合作。

觀光署與統一超商合作，旅客未來到7-11超商掃碼「行動旅服PWA」網頁，可獲得全國各地食宿遊購行資訊；國際旅客原本只能在機場兌換金福氣旅遊金，將來也開放超商兌換。(記者蔡昀容攝)

