觀光署攜手日本旅行業協會舉辦千人放天燈 願台日友好 觀光交流再創高峰



交通部觀光署與日本旅行業協會(JATA)攜手合作，114年12月7日至8日於新平溪煤礦博物園區選洗煤場舉辦「第3屆2025千人放天燈」活動，共同期盼台日之間友誼長存，觀光互訪交流再創高峰。

交通部觀光署陳玉秀署長、日本旅行業協會蝦名邦晴理事長共同出席放天燈活動儀式，陳署長表示，本次特別感謝日本旅行業協會(JATA)，與旗下HIS、JTB、阪急交通社、日本旅行、T-LIFE Holdings、名鐵觀光、農協觀光、Club Tourism、VELTRA、NOE等旅行社合作攬客，活動報名相當踴躍，來台參加旅客達到1,100人創新高。另外日本各組團社負責人員也組團來台參與，並造訪高雄、台南及嘉義等地景點，期透過業者返日包裝台灣旅遊新產品，吸引日本旅客一來再來。

平溪天燈文化已有近百年歷史，放天燈是台灣傳統祈福的節慶活動，人們透過在天燈上寫下願望或祈福的話語，透過天燈上升，祈求願望實現。參加活動的土門小姐表示「出發前就非常期待這次的天燈活動！總是在廣告電視節目上看到放天燈的畫面，這次終於能親自來台體驗，看著寫著自己願望的天燈緩緩上升，真的好美好感動喔！我要推薦親朋好友來台體驗！」。

交通部觀光署抓緊日本海外旅遊成長趨勢，陸續祭出高鐵台中(含)以南買一送一北客南引優惠、與日本旅行社合作販售台灣旅遊產品等促銷措施，並邀請日本國民男神妻夫木聰續任台灣觀光代言人，向日本民眾推薦最愛的台灣必訪景點。另自11月12日至明年1月針對重遊台灣的自由行旅客推出「遊台灣金福氣・感謝季」，祭出機票、飯店住宿券等抽獎獎項；觀光署將持續推出各式促銷宣傳活動，將台灣魅力景點與多元友善面貌推廣給日本朋友，期盼更多日本旅客訪台觀光。