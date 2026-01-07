觀光署攜手星級旅館發表星享生活專刊

觀光署攜手星級旅宿夥伴發表《星享生活》專刊，結合閱讀、分享與實際入住體驗。（記者陳維強攝）

▲觀光署攜手星級旅宿夥伴發表《星享生活》專刊，結合閱讀、分享與實際入住體驗。（記者陳維強攝）

交通部觀光署攜手星級旅宿夥伴發表《星享生活》專刊，今年以「收藏星級·閃耀旅途」為主題，結合閱讀、分享與實際入住體驗，邀請旅人重新認識台灣星級旅館所代表的安心與價值。入住星級旅館就有機會抽iPhone 17，活動自即起至六月三十日止。

觀光署七日舉行活動開跑記者會，主任秘書方正光與業者、旅遊達人共同啟動，並指出星級旅館是替旅人把關的承諾，透過制度化的安全、清潔與服務評鑑，旅人在陌生城市中也能放心休息、安心入眠。今年希望透過「收藏」的概念，讓星級旅館成為旅途中值得記住的一部分。

今年活動重點之一，是全新推出的《星享生活》星級旅館指南專刊，陪旅人慢下來。記者會現場由旅遊作家溫士凱親自導讀，帶領大家從旅人視角閱讀。不同於傳統住宿型錄，其以生活節奏與旅行情境為主軸，將星級旅館放進城市風景中，提醒旅人：旅行不一定要追趕行程，而是找一個讓自己「剛剛好停下來」的地方。星級旅館的價值在於讓旅途中的每一個夜晚都能成為恢復能量、整理心情的時刻，這也是「閃耀旅途」最重要的基礎，

旅居台灣多年走遍各地的英國KOL「英國奶奶」，以外籍旅客角度分享入住台灣星級旅館的體驗，看見台灣旅宿的細膩。她說，相較英國同等級住宿，台灣旅館在乾淨程度、服務細節與安全感上往往更讓人驚喜。對初次來台的外籍旅人而言，星級旅館是一個清楚、可信任的選擇，能快速建立對台灣旅遊環境的安心感，選擇星級旅館就是把旅途交給一個「值得信任的地方」。

呼應「收藏星級」主題，今年推出好康線上互動活動，旅人可在活動網站製作屬於自己的數位明信片，將旅途中的感動與回憶收藏起來，完成送出即可參加抽獎。

為鼓勵民眾實際入住星級旅館，凡於活動期間內（一月七日至六月三十日）入住星級旅館後完成發票登錄，還可參加加碼「星級發票限定大獎」，獎項包含Apple iPhone 17（512G）、Applei Pad Air 11吋（Wi-Fi 128G）等星級限定大獎，另有Apple Watch、拍立得相機等旅遊好物，活動期間共進行三次抽獎（https://starhotel.taiwan.net.tw），歡迎參加。