觀光署攜手統一超商推動「旅人便利店」 7,200 家門市成旅遊服務新入口

▲觀光署與統一超商舉行觀光合作備忘錄簽署儀式，雙方就擴大通路、共同行銷及數據分享等面向達成互助互惠共識。

【記者 周澄予／台北 報導】旅遊資訊不再只存在於官網與服務中心。交通部觀光署今（6）日與統一超商簽署觀光合作備忘錄，正式啟動「旅人便利店」合作計畫，將行動旅服 PWA、AI 旅遊服務與國際旅客兌獎機制導入全台超過 7,200 家 7-ELEVEN 門市，讓旅遊服務走進日常生活場域，成為旅途中最即時、便利的數位後盾。

觀光署署長陳玉秀表示，旅客對即時旅遊資訊需求的持續攀升，因此觀光署將分階段推動「行動旅服PWA」，首波整合北部、東部及金門三個觀光區域，預計今(115)年7月底前擴及全臺；同步也推出「喔熊AI小幫手」，目前已整合觀光署、內政部國家公園署、農業部林業及保育署、農村水保署、經濟部產業發展署及各地方政府觀光open data等官方資料。例如：觀光署的主題遊程與活動資訊、國家公園署各國家公園的生態導覽步道與園區遊憩資訊、林業及保育署的森林遊樂區與自然步道資訊、農村水保署的休閒農場等農業旅遊資訊、產業發展署的觀光工廠與產業體驗據點，及各地方政府提供的在地景點、節慶活動與旅遊即時資訊等。觀光署也將入口連結張貼於全臺統一超商超過7,200家門市的ibon機臺旁，旅客只要掃描 QR Code，就能獲取官方精準、即時的旅遊情報。

廣告 廣告

▲觀光署規劃今年續推「遊台灣金福氣2.0」活動，雙方亦將攜手研議擴大兌獎通路，讓國際旅客在旅途中隨時能輕鬆領取這份旅遊好禮。

署長陳玉秀指出，觀光署規劃將於今年續推「遊台灣金福氣2.0」活動，為進一步提升國際旅客使用的便利性與旅遊體驗，雙方亦將攜手研議擴大兌獎通路，讓國際旅客在旅途中隨時能輕鬆領取這份旅遊好禮，暢遊臺灣；下一階段觀光署也規劃邀集更多通路業者共同參與，持續提供國際旅客便利的服務。

統一超商表示，當旅遊服務走進日常生活場域，旅人的每一步都能更輕鬆便利。全臺368個鄉、鎮、市、區皆有7-ELEVEN門市，具備高度密集且深入社區的通路優勢，超過7,200家的門市，都能成為旅途中便利的數位旅服入口，成為提供政府旅遊服務走進地方、貼近旅客日常生活的重要夥伴與平臺。本次合作相關執行成果，也將作為觀光署未來觀光政策與擴大服務推動的重要參考依據。

▲當旅遊服務走進日常生活便利商店場域，旅人的每一步都能更輕鬆便利。

各相關部會與合作單位代表也蒞臨現場，包含內政部國家公園署署長王成機、農業部林業及保育署副署長張岱、農村水保署組長吳菁菁、經濟部產業發展署專門委員張唯聖、台灣觀光協會副秘書長陳家祥、台灣觀光研訓院籌備處主任郭文楷及三大電子票證公司等，為後續觀光合作表達支持。

觀光署進一步指出，「旅人便利店」不僅是一項創新合作計畫，更是公私協力推動觀光服務升級的重要示範，未來觀光署將持續透過跨域合作與創新行銷策略，讓「行動旅服PWA」更加貼近旅客需求。觀光署也補充說明，「喔熊 AI 小幫手」並非一般的開放型 AI，而是以官方資料庫及跨部會觀光open data為核心的智慧旅遊服務工具，確保提供旅客最新、正確的旅遊資訊，打造友善、智慧且富有溫度的旅遊環境，全面提升臺灣觀光的國際吸引力與競爭力。（照片：觀光署提供）