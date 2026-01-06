觀光署攜手超商 打造旅人便利店

觀光署與統一超商簽署觀光合作備忘錄簽署，提供外籍旅客旅遊資訊。 （觀光署提供）

記者傅希堯∕台北報導

觀光署六日與統一超商簽署觀光合作備忘錄，雙方將共同擴大通路、行銷及數據分享，推動超商成為「旅人便利店」成為旅遊服務站，外籍旅客到超商掃描ＱＲ Ｃｏｄｅ，就可獲得全台食宿遊購行的旅遊資訊。

觀光署長陳玉秀表示，旅客對即時旅遊資訊需求持續攀升，因此分階段推動行動旅服ＰＷＡ，首波整合北部、東部及金門三個觀光區域，預計一一五年七月底前擴及全台各地，七千二百家統一超商的ｉｂｏｎ旁將貼有喔熊ＱＲ Ｃｏｄｅ，外籍旅客掃描後就可以連上行動旅服ＰＷＡ，獲得旅遊資訊。

廣告 廣告

觀光署表示，喔熊ＡＩ小幫手整合觀光署、內政部國家公園署、農業部林業及保育署、農村水保署、經濟部產業發展署及各地方政府觀光相關開放閱覽之資訊，提供精準且即時的旅遊情報。

陳玉秀指出，觀光署規劃將於今年續推遊台灣金福氣二點零，限定重遊台灣旅客並且帶新朋友來台才能參加抽獎，獎金仍是五千元，預算金額約六億元，觀光署與統一超商也合作擴大兌獎通路，讓國際旅客在旅途中隨時能輕鬆領取這份旅遊好禮，暢遊台灣。