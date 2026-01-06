觀光署攜手7-11 全台7200超商化身旅遊資訊站

交通部觀光署與統一超商合作，為旅人提供旅遊資訊。（陳祐誠攝）

為深化旅遊服務，交通部觀光署今日與統一超商簽署合作備忘錄，雙方就擴大通路、共同行銷及數據分享等達成互助互惠共識，首波以推動「旅人便利店」為概念，針對旅遊服務資訊、擴大國際旅客兌換金福氣通路等進行合作，國內外旅客未來都可在全台7200間7-11超商，快速查詢當地旅遊資訊。

觀光署長陳玉秀指出，旅客對即時旅遊資訊需求的持續攀升，因此觀光署將分階段推動「行動旅服PWA」，首波整合北部、東部及金門3個觀光區域，預計今年7月底前擴及全台。

陳玉秀分享，國際旅客來台灣對超商的功能印象深刻，因此構思與超商合作提供旅遊資訊，滿足國際旅客的需求。除了旅遊、交通資訊，「吃」也是重要一環，首先提供米其林、500盤等餐廳資訊，後續也會再擴大。

觀光署與統一超商合作，今年2月起在全台超過7200家門市的ibon機台旁張貼QR Code牌子，旅客掃描後就能獲取官方精準、即時的旅遊情報。

另同步推出「喔熊AI小幫手」，整合觀光署、內政部國家公園署、農業部林業及保育署、農村水保署、經濟部產業發展署及各地方政府觀光open data等官方資料。

陳玉秀說，整合內容包括觀光署的主題遊程與活動資訊、國家公園署各國家公園的生態導覽步道與園區遊憩資訊、林業及保育署的森林遊樂區與自然步道資訊、農村水保署的休閒農場等農業旅遊資訊、產業發展署的觀光工廠與產業體驗據點，以及各地方政府提供的在地景點、節慶活動與旅遊即時資訊等。

陳玉秀表示，觀光署規劃於今年續推「遊台灣金福氣2.0」活動，為進一步提升國際旅客使用的便利性與旅遊體驗，雙方亦將攜手研議擴大兌獎通路，讓國際旅客在旅途中隨時能輕鬆領取這份旅遊好禮，暢遊台灣；下一階段觀光署也規劃邀集更多通路業者共同參與，持續提供國際旅客便利的服務。

統一超商表示，當旅遊服務走進日常生活場域，旅人的每一步都能更輕鬆便利。全台368個鄉、鎮、市、區皆有統一超商門市，具備高度密集且深入社區的通路優勢，超過7200家的門市，都能成為旅途中便利的數位旅服入口，成為提供政府旅遊服務走進地方、貼近旅客日常生活的重要夥伴與平台。本次合作相關執行成果，也將作為觀光署未來觀光政策與擴大服務推動的重要參考依據。

