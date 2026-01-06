觀光署攜逾7千超商打造"旅人便利店" 提升旅客體驗

生活中心／陳佳侖 、李澤民 台北報導

交通部觀光署今天（6）與統一超商簽署觀光合作MOU，希望透過7-11全台7200多家門市，提供給國際旅客，最即時、最便利的美食、景點等旅遊資訊，提升國際旅客最全面的觀光服務體驗。

主持人：「歡迎我們的喔熊組長。」

台灣喔熊組長與OPEN將，兩大巨星難得同台，要一起推廣台灣觀光。





觀光署攜逾7千超商打造「旅人便利店」 提升旅客觀光服務體驗

台灣喔熊組長與OPEN將，一起推廣台灣觀光。（圖／民視新聞）





主持人：「歡迎我們各位簽約代表。」

廣告 廣告

看準外國旅客來台，一定會造訪便利超商，交通部觀光署攜手統一超商簽署觀光合作MOU。

交通部觀光署長 陳玉秀：「資訊的取得希望有機會跟超商合作，我們現在在講求，所謂的質量並進的同時，我們希望提供我們國際的旅人，至少資訊的完整性的這個部分，是要能被滿足的。」

宣布全台7200多家門市，將升級為"旅人便利店"，未來旅客只要ibon機臺，掃描QRCode，就能取得最即時最精準的旅遊觀光資訊，另外也同步推出"喔熊AI小幫手"彙整，各地方美食、景點、慶典活動一次掌握。





觀光署攜逾7千超商打造「旅人便利店」 提升旅客觀光服務體驗

交通部觀光署長 陳玉秀。（圖／民視新聞）





交通部觀光署長 陳玉秀：「（第一階段）中央各部會的相關景點，跟服務包含交通的資訊，第二個階段像各地方政府，那我們第三階段，當然也會把民間的放進來，比如說有米其林的啦，或者是像有500盤的這種，查詢裡面我們會成為首選，這個是很關鍵的一個策略。」

此外，觀光署今年持續推動「遊台灣金福氣2.0」活動，只要一名來過台灣的國際旅人，帶上新朋友來台灣旅遊，就有機會抽中價值5000元的消費金、或住宿優惠券，希望能吸引國際旅客回流，觀光署多管齊下，實踐國旅永續任性，數位轉型的目標。

原文出處：觀光署攜逾7千超商打造「旅人便利店」 提升旅客觀光服務體驗

更多民視新聞報導

下班加強保暖！17縣市低溫特報 「這6地」非常寒冷

冷血飼主！獨留臘腸犬在家「害3樓墜落恐癱瘓」 竟還棄養下場慘了

藍白卡總預算「TPASS全台20縣市一月底恐斷炊」 公路局坦言：沒備案

